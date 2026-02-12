Küresel çapta devam eden bellek çipi tedarik sorunlarının, akıllı telefon sevkiyatlarını sert bir şekilde vuracağı ortaya çıktı. TrendForce tarafından yayınlanan rapora göre, maliyetlerin katlanmasıyla birlikte 2026 yılında pazarın ciddi oranda küçülmesi ve fiyatların yükselmesinin beklendiği belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ucuz telefon devri tamamen bitebilir: Akıllı telefon fiyatlarında 'bellek krizi' etkisi Küresel bellek çipi tedarik sorunları nedeniyle 2026 yılında akıllı telefon sevkiyatlarında ciddi düşüş ve ortalama satış fiyatlarında artış bekleniyor. Bellek çipi tedarik sorunları akıllı telefon sevkiyatlarını sert vuracak. 2026 yılında akıllı telefon sevkiyatlarının %10 ila %15 oranında azalacağı öngörülüyor. Bellek bileşenlerinin maliyeti artarak ortalama akıllı telefon fiyatlarını yükseltecek. Çinli üreticiler, müşteri fiyat hassasiyeti nedeniyle bu durumdan en çok etkilenecek. Samsung ve Apple gibi markalar, farklı avantajları sayesinde süreci daha az hasarla atlatabilir.

Analistler, 2026 takvim yılında sevkiyatların yüzde 10 oranında azalacağını ve toplam rakamın tahmini olarak 1.135 milyar adede gerileyeceğini öngörüyor.

EN KÖTÜ SENARYODA DÜŞÜŞ YÜZDE 15'İ BULABİLİR

En karamsar tabloda ise TrendForce, düşüşün yüzde 15 seviyelerine yani 1.061 milyar adede kadar derinleşebileceğini belirtiyor. Hatırlanacağı üzere 2025 yılında pazarda 1.24 ila 1.26 milyar adetlik sevkiyatla yüzde 2'lik bir büyüme kaydedilmişti.

MALİYETLER KATLANIYOR: FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ

Sektörde meydana gelecek daralmanın yanı sıra, akıllı telefonların ortalama satış fiyatlarının da 2026 yılında kaçınılmaz olarak yükseleceği tahmin ediliyor. Raporda verilen örneğe göre, geçmişte ortalama bir akıllı telefonun malzeme listesinde (BOM) yüzde 10-15 paya sahip olan bellek bileşenleri, günümüzde yüzde 30-40 bandına fırlamış durumda.

Bu doğrultuda maliyet artışı sebebiyle bazı üreticilerin, üretim kapasitelerini zorunlu olarak düşürmek zorunda kalacağı üzerinde duruluyor.

ÖZELLİKLE ÇİNLİ ÜRETİCİLER ZORDA

Yükselen fiyatların oluşturacağı etkiler ise markadan markaya değişiklik gösterecek. Samsung, kilit bir bellek tedarikçisi olması sayesinde maliyetleri kendi cebinden karşılama konusunda rakiplerine göre daha avantajlı bir konumda bulunuyor. Benzer şekilde Apple da sadık müşteri kitlesinin fiyat artışlarına gösterdiği yüksek tolerans sayesinde süreçten daha az hasarla çıkabilir.

Ancak Xiaomi gibi giriş seviyesi cihazlara odaklanan ve müşterileri fiyata son derece duyarlı olan Çinli üreticiler için aynı iyimser tabloyu çizmek mümkün değil. Maliyet oynaklığına karşı daha savunmasız olan Çinli markaların, yaşanan süreçten en çok etkilenen taraf olacağı öngörülüyor.