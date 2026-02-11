Menü Kapat
Android 17 Beta 1 beklenenden daha erken geliyor: İşte ilk güncelleme alacak cihazlar

Google, Android 17 çalışmalarını doğruladı. Geliştirici Önizlemesi aşamasını atlayıp doğrudan Beta sürümünü yayınlayacağını açıkladı. Peki Android 17 final sürümü ne zaman çıkacak? İşte tüm detaylar.

Android 17 Beta 1 beklenenden daha erken geliyor: İşte ilk güncelleme alacak cihazlar
Teknoloji devi Google, merakla beklenen Android 17 için çalışmalarını resmen doğruladı. Güncelleme takviminde de köklü bir değişikliğe giderek doğrudan Beta sürecini başlatıyor.

, kısa süre önce Pixel cihazlar için Android 16 QPR3 Beta 2.1 güncellemesini yayınlamıştı. Final sürümün ardından ise gözler bir sonraki büyük güncellemeye çevrildi. Şirket, Android 17 üzerinde çalıştığını ve ilk Beta sürümünün çok yakında yayınlanacağını resmen doğruladı.

GELENEKSEL ANDROİD GÜNCELLEME TAKVİMİ DEĞİŞİYOR

Google'ın açıklamasına göre Android 17'nin halka açık ilk yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak. Dikkat çekici nokta ise şirketin geçmiş yıllardaki alışkanlıklarını bir kenara bırakması.

Normal şartlarda yeni bir Android sürümü öncesinde "Geliştirici Önizlemesi" (Developer Preview) yayınlanırdı. Örneğin Android 16 sürecinde iki adet önizleme sürümü görmüştük. Ancak teknoloji devi, Android 17'de bu aşamayı atlayarak doğrudan Beta sürecini başlatma kararı aldı.

Android 17 Beta 1 beklenenden daha erken geliyor: İşte ilk güncelleme alacak cihazlar

ANDROİD 17 ÖZELLİKLERİ NELER SUNACAK?

Google cephesinden yapılan açıklamalarda, ilk Android 17 Beta sürümünün Android 16 QPR platformu üzerine inşa edildiği belirtiliyor.

Yeni paket, en güncel hata düzeltmelerini, çeşitli iyileştirmeleri ve performans artışlarını beraberinde getirecek. Geçmiş sızıntılar ise işletim sisteminin özellikle oyun yeteneklerini geliştiren yeniliklere ve arayüz değişikliklerine ev sahipliği yapacağını işaret ediyor.

Android 17 Beta 1 beklenenden daha erken geliyor: İşte ilk güncelleme alacak cihazlar

PİKSELLER YİNE ÖNCELİKLİ

İlk Beta sürümünün içinde bulunduğumuz ay veya önümüzdeki ay yayınlanması beklenirken, Android 17'nin kararlı sürümünün Haziran 2026 civarında kullanıma sunulacağı öngörülüyor.

Her zaman olduğu gibi Google Pixel kullanıcıları pastadan ilk dilimi alacak. Halihazırda Android 16 QPR3 Beta 2.1 sürümünü kullanan ve Android Beta Programı'na kayıtlı olanlar otomatik olarak yeni sürüme geçiş yapacak. Beta güncellemesini almak istemeyen kullanıcıların ise programdan çıkış yapması gerekiyor.

Diğer marka cihazların ise Pixel modellerinden birkaç hafta sonra Android 17 Beta sürümüne erişim sağlaması muhtemel görünüyor.

