Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Google artık arama sonuçlarından izinsiz fotoğraflarınızı kaldıracak

Google, "Hakkınızdaki Sonuçlar" aracıyla artık ehliyet ve pasaport numarası gibi hassas verilerin arama sonuçlarından silinmesine imkan tanıyor. Kullanıcılar, rıza dışı paylaşılan görüntüleri de tek bir form üzerinden toplu olarak şikayet edip kaldırtabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 15:52

Teknoloji devi , Güvenli İnternet Günü kapsamında kullanıcıların kimlik bilgilerini ve rızaları dışında paylaşılan görüntülerini arama sonuçlarından kaldırmalarını sağlayan yeni araçlarını tanıttı. Firma "Hakkınızdaki Sonuçlar" (Results about you) aracında yaptığı güncellemelerle kullanıcıların gizliliği konusunda önemli bir adım attı.

Daha önce kullanıcıların telefon numarası, e-posta adresi ve ev adresi gibi bilgileri arama sonuçlarından kaldırmalarına imkan tanıyan sistem artık çok daha hassas verileri kapsıyor. Ehliyet, pasaport numarası ve sosyal güvenlik numarası gibi kritik bilgilerin yer aldığı sonuçlar için de kaldırma talebinde bulunulabilecek.

Google artık arama sonuçlarından izinsiz fotoğraflarınızı kaldıracak

GOOGLE "HAKKINIZDAKİ SONUÇLAR" ARACINI GÜNCELLEDİ

Kullanıcılar, Google uygulamasındaki profil fotoğraflarına dokunarak "Hakkınızdaki Sonuçlar" menüsünden ilgili araca erişim sağlayabiliyor. İlk kez işlem yapacak kişilerin "Başlayın" seçeneğine tıklayarak takip edilmesini istedikleri iletişim bilgilerini girmeleri gerekiyor. Ardından sistem, kimlik numaralarının eklenmesini talep ediyor.

Bilgiler doğrulandıktan sonra Google, arama sonuçlarını otomatik olarak taramaya başlıyor. Eşleşen bir sonuç bulunduğunda ise kullanıcıya anında bildirim gönderiliyor.

Teknoloji devi, verilerin arama sonuçlarından kaldırılmasının internetten tamamen silindiği anlamına gelmediğini ancak kişisel gizliliğin korunmasına önemli ölçüde yardımcı olduğunu belirtiyor.

RIZA DIŞI GÖRÜNTÜLER İÇİN TOPLU İŞLEM KOLAYLIĞI

Google cephesinden gelen bir diğer önemli yenilik ise rıza dışı paylaşılan özel görüntülerin kaldırılması oldu. Kullanıcılar artık görsellerin üzerindeki üç noktaya tıklayıp "Sonucu kaldır" diyerek ve ardından "Bana ait müstehcen görüntüyü içeriyor" seçeneğini işaretleyerek şikayet oluşturabiliyor.

Kaldırma bildirimleri eskiden tek tek yapılması gerekiyordu. Artık birden fazla görsel aynı anda seçilip tek bir form üzerinden gönderilebiliyor. Tüm taleplerin durumu ise yine "Hakkınızdaki Sonuçlar" merkezi üzerinden takip edilebiliyor.

Google'ın yeni aracı önümüzdeki günlerde ABD'de kullanıma sunulacak. İlerleyen dönemde ise diğer bölgelere gelmesi bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın ilk 100 Megapiksel ön kameralı telefonu yolda
ETİKETLER
#google
#gizlilik
#güvenlik
#Hakkınızdaki Sonuçlar
#Rıza Dışı Görüntüler
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.