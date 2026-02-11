Google artık arama sonuçlarından izinsiz fotoğraflarınızı kaldıracak

Teknoloji devi Google, Güvenli İnternet Günü kapsamında kullanıcıların kimlik bilgilerini ve rızaları dışında paylaşılan görüntülerini arama sonuçlarından kaldırmalarını sağlayan yeni güvenlik araçlarını tanıttı. Firma "Hakkınızdaki Sonuçlar" (Results about you) aracında yaptığı güncellemelerle kullanıcıların gizliliği konusunda önemli bir adım attı.

Daha önce kullanıcıların telefon numarası, e-posta adresi ve ev adresi gibi bilgileri arama sonuçlarından kaldırmalarına imkan tanıyan sistem artık çok daha hassas verileri kapsıyor. Ehliyet, pasaport numarası ve sosyal güvenlik numarası gibi kritik bilgilerin yer aldığı sonuçlar için de kaldırma talebinde bulunulabilecek.

GOOGLE "HAKKINIZDAKİ SONUÇLAR" ARACINI GÜNCELLEDİ

Kullanıcılar, Google uygulamasındaki profil fotoğraflarına dokunarak "Hakkınızdaki Sonuçlar" menüsünden ilgili araca erişim sağlayabiliyor. İlk kez işlem yapacak kişilerin "Başlayın" seçeneğine tıklayarak takip edilmesini istedikleri iletişim bilgilerini girmeleri gerekiyor. Ardından sistem, kimlik numaralarının eklenmesini talep ediyor.

Bilgiler doğrulandıktan sonra Google, arama sonuçlarını otomatik olarak taramaya başlıyor. Eşleşen bir sonuç bulunduğunda ise kullanıcıya anında bildirim gönderiliyor.

Teknoloji devi, verilerin arama sonuçlarından kaldırılmasının internetten tamamen silindiği anlamına gelmediğini ancak kişisel gizliliğin korunmasına önemli ölçüde yardımcı olduğunu belirtiyor.

RIZA DIŞI GÖRÜNTÜLER İÇİN TOPLU İŞLEM KOLAYLIĞI

Google cephesinden gelen bir diğer önemli yenilik ise rıza dışı paylaşılan özel görüntülerin kaldırılması oldu. Kullanıcılar artık görsellerin üzerindeki üç noktaya tıklayıp "Sonucu kaldır" diyerek ve ardından "Bana ait müstehcen görüntüyü içeriyor" seçeneğini işaretleyerek şikayet oluşturabiliyor.

Kaldırma bildirimleri eskiden tek tek yapılması gerekiyordu. Artık birden fazla görsel aynı anda seçilip tek bir form üzerinden gönderilebiliyor. Tüm taleplerin durumu ise yine "Hakkınızdaki Sonuçlar" merkezi üzerinden takip edilebiliyor.

Google'ın yeni aracı önümüzdeki günlerde ABD'de kullanıma sunulacak. İlerleyen dönemde ise diğer bölgelere gelmesi bekleniyor.