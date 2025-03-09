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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

3000 dereceye dayanıklı yanmaz kumaş vitrine çıktı

BMS Savunma ve ORDOS Teknoloji ortaklığıyla geliştirilen, 3000 santigrat dereceye kadar dayanıklı yanmaz kumaş, Texhibition İstanbul'da tanıtıldı. Yıkamayla yanmazlık özelliğini kaybetmeyen ürün, askeri personelden itfaiye ekiplerine, havacılıktan endüstriyel alanlara kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.03.2025
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
09.03.2025
saat ikonu 09:29

Türkiye'nin savunma sanayii ve ileri teknoloji alanındaki yerli üretim hamleleri hız kesmeden devam ediyor. BMS Savunma ve ORDOS Teknoloji ortaklığıyla geliştirilen ve 3 bin santigrat dereceye kadar dayanıklılık sunan yanmaz kumaş, Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda sergilendi.

Savunma ve askeri alanlarda kullanım potansiyeli taşıyan kumaş, özellikle yüksek sıcaklık sebebiyle aşırı riskli ortamlarda görev yapan askeri personel ve güvenlik güçlerine önemli bir koruma sağlayabilir.

YANMAZLIK ÖZELLİĞİ, YIKAMA NEDENİYLE KAYBOLMAZ

ORDOS Teknoloji, uygulama gereksinimlerine göre dokuma hammaddesinin karbonize edilmesiyle elde edilen patentli yeni nesil yanmaz bir kumaş çözümüne sahip bulunuyor. Kumaşın yanmazlık özelliği özgün moleküler yapısından kaynaklanıyor. Yanmazlık özelliği yıkanma ya da yıpranma yoluyla kaybolmuyor.

BMS Savunma, gelirinin yüzde 80'inden fazlasını ihracattan elde eden ve AR-GE çalışmalarına önemli kaynak ayıran bir şirket olarak, yerliliği ön planda tutuyor. İHA teknolojilerinde de yüzde 70'e varan yerli üretim oranıyla oluşturduğu çözümler sunuyor.

ORDOS Teknoloji ile yapılan işbirliği ile yanmaz kumaş konusunda da stratejik bir ürün portföyüne sahip olan BMS Savunma, bu ve benzeri çalışmalarla savunma sanayisinde Türkiye'nin global arenadaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

YANMAZ KUMAŞ, STRATEJİK BİR ÜRÜN

BMS Savunma Yurtiçi Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Coşkun Soniş, yanmaz kumaşın geniş bir kullanım alanı olduğunu, özellikle savunma ve güvenlik alanlarında yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Soniş, BMS Savunma olarak AR-GE yatırımlarının bir sonucu olarak ORDOS Teknoloji ile birlikte üretilen yanmaz kumaşın stratejik bir ürün olarak belirlendiğini kaydetti.

Ürünün, öncelikli olarak askeri personelin korunması ve yangınla mücadele alanlarında kullanılabileceğini yüksek ısıya dayanıklılığı ve alev direnciyle askeri operasyonlarda hayati bir koruma sağlayacağını belirten Soniş, Türk tekstil sektörüyle ortaklık yaparak savunma ve sivil alanlarda global bir oyuncu olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İhracatla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçladıklarını anlatan Soniş, "BMS Savunma ve ORDOS Teknoloji olarak, yenilikçi teknolojilerimiz ve özelleştirilebilir çözümlerimizle savunma sanayisinde büyümeyi ve Türkiye'yi global arenada en iyi şekilde temsil etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

YANMAZ KUMAŞ HANGİ ALANLARDA KULLANILACAK?

Geniş bir kullanım alanı bulunan yanmaz kumaş, askeri personelin yüksek ısı ve alevden korumaktan, operasyonel ekipmanların dayanıklılığının artırılmasına kadar pek çok alanda kullanılabilecek. Kumaşın bazı kullanım alanları şöyle:

  • İtfaiye ekiplerinin yangınla mücadelede kullanacağı koruyucu giysiler
  • Uzay ve havacılıktaki yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemeler
  • Afet durumlarında kullanılacak koruyucu ekipmanlar
  • Yüksek ısıya maruz kalan endüstriyel alanlar
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Sıkça Sorulan Sorular

Yanmaz kumaşın dayanıklılık seviyesi nedir?
Yanmaz kumaş, 3000 santigrat dereceye kadar dayanıklılık sunarak yüksek sıcaklıklara ve alevlere karşı üstün koruma sağlar.
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#Teknoloji
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