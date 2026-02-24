Menü Kapat
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

40 bin Volvo EX30 yangın riskiyle geri çağrılıyor: Şirketten kullanıcılara 'şarj' uyarısı

Güvenlik odaklı imajıyla tanınan İsveçli otomobil üreticisi Volvo, amiral gemisi elektrikli SUV modeli EX30'da tespit edilen aşırı batarya ısınması ve yangın riski sebebiyle 40 bini aşkın aracı geri çağırma kararı aldı. İşte tüm detaylar...

40 bin Volvo EX30 yangın riskiyle geri çağrılıyor: Şirketten kullanıcılara 'şarj' uyarısı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 15:40

İsveçli otomobil devi Volvo, güvenlik konusundaki itibarını büyük oranda zedeleyebilecek krizle karşı karşıya. Reuters'ın haberine göre şirket, yüksek voltajlı batarya paketlerindeki aşırı ısınma tehlikesi nedeniyle 40 binden fazla EX30 elektrikli SUV modelini geri çağırıyor.

40 bin Volvo EX30 yangın riskiyle geri çağrılıyor: Şirketten kullanıcılara 'şarj' uyarısı

Çinli Geely'nin çoğunluk hissesine sahip olduğu üretici, toplamda 40 bin 323 adet EX30 Single-Motor Extended Range ve Twin-Motor Performance modelinin söz konusu sorundan etkilendiğini doğruladı. Markadan yapılan resmi açıklamada, hatanın yaşandığı tüm araç sahipleriyle iletişime geçildiği vurgulandı.

40 bin Volvo EX30 yangın riskiyle geri çağrılıyor: Şirketten kullanıcılara 'şarj' uyarısı

BATARYA SORUNU VOLVO HİSSELERİNİ DÜŞÜRDÜ

haberinin basına yansımasının hemen ardından otomotiv devinin hisselerinin yüzde 4 oranında değer kaybettiği bildirildi. Volvo, kompakt SUV modeli EX30'u Çinli rakipleriyle rekabet edebilmek için piyasaya sürmüştü.

40 bin Volvo EX30 yangın riskiyle geri çağrılıyor: Şirketten kullanıcılara 'şarj' uyarısı

AutoForecast Solutions Küresel Araç Tahminleri Başkan Yardımcısı Sam Fiorani, EX30'un Volvo için taşıdığı hayati öneme dikkat çekerek markanın mevcut sorunu mutlak surette doğru şekilde çözmesi gerektiğini ifade ediyor. Sektörün tecrübeli isimlerinden Andy Palmer ise Volvo'nun rakiplerine kıyasla hata yapma lüksünün çok daha az olduğunu belirtti.

40 bin Volvo EX30 yangın riskiyle geri çağrılıyor: Şirketten kullanıcılara 'şarj' uyarısı

YANGIN RİSKİNE KARŞI "YÜZDE 70" UYARISI

Volvo yetkilileri kusurlu batarya modüllerini tamamen ücretsiz olarak değiştireceklerini taahhüt ediyor. Ancak değişim süreci tamamlanana kadar araç sahiplerine "yangın tehlikesini ortadan kaldırmak için araçların şarj seviyesi yüzde 70 ile sınırlandırın" uyarısı yapıldı.

Gelen raporlar, şirketin aslında aralık ayından beri ABD, Avustralya ve Brezilya da dahil olmak üzere ondan fazla ülkede kullanıcılara "araçlarınızı binalardan uzağa park edin" ve "şarjı yüzde 70'te tutun" uyarısı yaptığını gösteriyor. Araçlarda yer alan bataryaların Geely destekli Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co. tarafından üretildiği biliniyor.

Marka tedarikçinin sorunu çoktan çözdüğünü ve yeni batarya hücrelerini yakında teslim edeceğini belirtiyor.

