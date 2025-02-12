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 | Yusuf Özgür Bülbül

5G ne zaman kullanılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 5G’nin ne zaman kullanılacağını açıkladı. İlk olarak 4 büyük futbol takımının stadyumunda 5G hizmetinin deneneceğini ifade eden Uraloğlu, sosyal medya yasağına değindi. İşte detaylar…

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5G ne zaman kullanılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 23:49
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 23:49

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Suriye'nin demiryolu ciddi tahrip olmuş” diyen Uraloğlu, “Şam'a uçuşları yeniden başlattık. Şam Havalimanı'nı ayağa kaldıracağız sonra sıra Halep'e gelecek. Personelimiz Suriye sahasında çalışıyor” diye konuştu.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

Bakan Uraloğlu’nun konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Çocuklarımız bu noktada daha çok eğitimine ve yetişmelerine zaman ayırsınlar istiyoruz. Bu uygulama sırasıyla; Belçika, ABD, İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Çin, Avustralya ve Mısır'da yasaklama değil de düzenlemeler yapıldı. Belçika'da Fransızca eğitim veren bazı okullarda akıllı telefonlar yasaklandı. Biz de telefonun yasaklanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok. Ama okullardaki telefon kullanımıyla ilgili MEB'in bazı uygulamaları var. Bizim tamamen odaklandığımız 16 yaşın altındaki gençlerimizin çocuklarımızın sosyal medyaya girmemeleri üzerine bir çalışma.

5G ile üretimde yeni bir sayfa açılıyor

ROBLOX VE DISCORD ENGELİ

A Haber'de gündeme ilişkin konuşan Uraloğlu, "Roblox ve Discord bizim içerik çıkarma ile ilgili taleplerimizi karşılamış olsalardı onların bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Erişime engel konulması gerekmeyecekti dolayısıyla bu anlamda bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ama hukuki süreç ile kapanmış olduğu için söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak hukuki bir süreçle tekrar onların açılması söz konusu olacak." ifadelerini kullandı.

2026’DA İLK SİNYAL ALINACAK

Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik o da kamuoyuna duyurdu. Bu senenin ilk yarısında ihalesini yapalım, 2026'da da ilk sinyali alalım istiyoruz. Yerli ekipmanların kullanımı konusunda da bir irade ortaya koyuyoruz. 4 büyük futbol takımının stadyumunda 5G hizmeti denenecek." dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

5G teknoloji nedir?
5G, 5. nesil kablosuz ağ teknolojisidir. Çok daha hızlı ve güvenli bir iletişim imkanı sunan ve internet üzerinde gerçekleştirdiğiniz tüm işlemleri daha yüksek hızda ve kesintisiz gerçekleştirmenizi sağlayan bir teknolojidir.
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