6 gezegen bir araya geliyor: Bu gece gözünüzü gökyüzünden ayırmayın!

21 Ocak 2025 16:44 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 16:44

Bugün gece gökyüzünde nadir bir gök olayı gerçekleşecek: Mars, Jüpiter, Satürn, Venüs, Uranüs ve Neptün hizalanarak sıraya dizilecek. Bu gezegenlerin kimisi çıplak gözle bazıları da dürbün veya teleskop gerektirecek.

Bu hafta dünya, gökyüzünde nadir görülen bir gezegen geçit törenine tanık olacak. 21 Ocak 2025 tarihinde (bugün), 6 gezegen gece gökyüzünde sıraya dizilecek: Mars, Jüpiter, Neptün, Satürn, Uranüs ve Venüs. Bulutsuz açık bir havada en iyi şekilde görülebilecek bu gezegenler, gece karanlığında yıldızların arasında kolayca fark edilebilecek.

En doğuda, paslı kırmızı ya da turuncu bir renge sahip Mars yer alacak. Venüs ise ay dışında gökyüzündeki en parlak cisim olarak dikkat çekecek. Jüpiter açık ten rengine sahip olup Venüs hariç her şeyi gölgede bırakırken, Satürn üst atmosferindeki amonyak kristalleri nedeniyle soluk sarı bir renk tonuna sahip olacak. Neptün ve Uranüs ise yalnızca teleskop veya güçlü bir dürbünle görülebilecek.

KAÇIRANLAR NE YAPMALI?

Eğer bu gök olayını kaçırırsanız, 28 Şubat'ta altı gezegenin yanı sıra "bonus" bir gezegen olan Merkür'ü görebileceğiniz bir başka olaya tanıklık edebileceksiniz.

GEZEGEN GEÇİDİ NEDİR?

Gezegensel hizalanmalar, Dünya'dan bakıldığında birkaç gezegenin güneşin aynı tarafında görünmesiyle oluşur. Bu durum, tüm gezegenlerin doğudan güneye uzanan uzun bir çapraz çizgide dizilmiş gibi görünmesini sağlar.

Gökbilimci Finn Burridge, MailOnline'a verdiği demeçte, genellikle bir gezegen batarken diğerlerinin doğduğunu, ancak birden fazla gezegenin aynı anda görülebilmesinin oldukça nadir gerçekleştiğini belirtti. Burridge, bazı hizalanmalarda yalnızca üç veya dört gezegen yer alsa da bu yıl altı gezegen olduğunu ifade ederek, "Bu da oldukça nadir ve önemli bir olay" bilgisini paylaştı.

6 GEZEGEN NASIL İZLENİR?

Salı akşamı geçit törenini görmek için güneş battıktan birkaç saat sonra dışarı çıkın ve güneydoğuya dönün. Yıldızlarla dolu bir gökyüzünde gezegenler, belirgin bir şekilde "parlamalarıyla" ayırt edilebilir; yıldızlar titreşirken, gezegenler genellikle sabit bir şekilde parlar.

Astronomi eğitim görevlisi Jake Foster'a göre, gezegenleri çıplak gözle ayırt etmek oldukça basit:

"Venüs, parlak beyaz bir ışıkla parlayarak tüm gezegenlerin arasında en parlak olanı olacak. Jüpiter ise ikinci en parlak gezegen olarak yine beyaz renkte ışık yayacak. Satürn, güneşten çok daha uzak olduğu için diğer üçünden belirgin şekilde daha soluk görünecek. Mars, diğerlerinden renk farklılığı nedeniyle en belirgin farkı gösterecek; çıplak gözle parlak turuncu bir ışık noktası olarak görünecek."

Venüs ve Satürn, birbirlerine en yakın görünecekleri anlamına gelen bir kavuşumda olacaklar. Jüpiter, Mars ve Uranüs ise daha doğuda görülecek. Neptün, Venüs ve Satürn'e yakın olacak. Ancak Neptün ve Uranüs'ü görmek için teleskop veya dürbün gerektiğini unutmayın.