6G teknolojisine geçen ilk ülke Japonya oldu

06 May 2024 16:51 - Güncelleme : 06 May 2024 16:54

Japonya'da yer alan bir teknoloji konsorsiyumu, dünyanın ilk 6G prototip cihazını üretti.

5G teknolojisine kıyasla 20 kat daha üstün performans sunan bu cihaz, geleceğin teknolojisi olarak görülüyor.

Prototip cihaz, yaklaşık 100 metre mesafede tam 100 gigabit veri aktarımı sağlayabiliyor.

İç mekânlarda 100 gigahertz, dış mekânlarda ise 300 gigahertz frekansında çalışan cihaz, şu an için oldukça yüksek hızları mümkün kılıyor.

5G teknolojisi gibi, 6G'nin de gerçek dünyada kullanıma geçmesi zaman alabilir.

Henüz 5G teknolojisi bile çok yaygın değilken, bu teknoloji için tam tarih henüz belirsizliğini koruyor.