7 gezegen gökyüzünde bu hafta aynı hizaya geliyor! Kaçırırsanız 15 yıl bekleyeceksiniz

Gezegenler gökyüzünde buluşuyor. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün bu hafta nadir görülen "gezegen hizalanması" olayı kapsamında bir araya geliyor. Üstelik bu olayı izlemek için teleskop veya özel bir ekipmana ihtiyacınız yok. Gün batımından hemen sonra çıplak gözle gözlemlenebilecek. Peki gezegen geçidini en iyi şekilde nasıl izleyebilirsiniz? İşte bilmeniz gerekenler.

Bu hafta, yedi gezegen aynı hizaya gelerek gökyüzünde muhteşem bir "gezegen geçidi" oluşturacak. Bilim insanlarına göre 2040 yılına kadar bir daha gerçekleşmesi beklenmeyen bu olay sırasında Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün hizalanarak Dünya'dan gözlemlenebilecek.

En güzel yanı ise, güneş sistemimizi tüm ihtişamıyla görmek için bir teleskopa veya özel bir ekipmana ihtiyacınız olmaması. Peki gezegen geçidi (hizalanması) nasıl izlenir?

GEZEGEN GEÇİDİ NASIL TAKİP EDİLİR?

Tüm gezegenler gökyüzünde görünür olacak. Ancak onları gerçekten tespit etmek, ne zaman ve nereye bakmanız gerektiğini bilmediğiniz sürece zor olabilir. Warwick Üniversitesi'nde fizik alanında doçent olan Dr. David Armstrong'a göre genellikle gün batımından hemen sonraki akşam saatleri gökyüzüne bakıldığında bu olayı görme şansınız daha yüksek.

Beş gezegeni çıplak gözle görebilirsiniz: Merkür, Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn. Venüs özellikle çok parlaktır, Mars belirgin şekilde kırmızı ve Satürn sarı renkte görünecek.

FARK EDİLMESİ EN ZOR GEZEGEN SATÜRN

Çıplak gözle fark edilmesi en zor gezegen Satürn olacak. Güneş'ten kısa bir süre sonra battığı için, gezegen ufuk çizgisinin üzerindeyken ve gökyüzü gerçekten görülebilecek kadar karanlıkken sadece birkaç dakika olacak. Gezegenin tam konumunu belirlemekte yardımcı olması için ücretsiz bir gökyüzü uygulaması kullanabilirsiniz.

Satürn'ün hemen üzerinde Merkür, hafifçe parlayan bir şekilde görülebilecek. Onun biraz daha yukarısında ise Venüs yer alıyor ve gökyüzündeki en parlak gezegen olduğu için fark edilmesi oldukça kolay olacak. Daha yüksekte ise gaz devi olarak bilinen Jüpiter'in parlak ışığını görebileceksiniz.

NEPTÜN VE URANÜS İÇİN DÜRBÜN GEREKLİ

Son olarak, Jüpiter'in biraz daha aşağısında ve doğusunda Mars'ı kendine özgü kırmızımsı pembe tonuyla görebileceksiniz. Ancak Neptün ve Uranüs, Dünya'dan çok uzakta olduklarından güçlü bir dürbün ya da teleskopla görülebilecek.

Uranüs teknik olarak iyi bir görüşle tespit edilebilecek kadar parlak olsa da, diğer yıldızlar arasından seçilebilmesi için çok karanlık bir gökyüzü ve konumu hakkında yeterli bir bilgi gerekiyor.

GEZEGEN HİZALANMASI NE ZAMAN?

Gezegen hizalanması, 28 Şubat gecesi gerçekleşecek. 7 gezegenin bir arada olmasına tanıklık etmek isteyenlerin özellikle Güneş battıktan sonra gözlerini gökyüzünden ayırmamaları tavsiye ediliyor.