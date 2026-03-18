İnsanlık, 8 milyar ışık yılından daha uzak bir mesafede şiddetle çarpışan iki galaksiden gelen ve "mega-lazer" ışını olarak tanımlanan gizemli bir sinyal aldı. Daily Mail'in haberine göre sinyalin, şimdiye kadar tespit edilen en uzak hidroksil megamaser'i olduğu bilgisi paylaşıldı.

Dünya'ya 8 milyar ışık yılı uzaklıktan "Mega-Lazer" sinyali geldi

HABERİN ÖZETİ Dünya'ya 8 milyar ışık yılı uzaklıktan "Mega-Lazer" sinyali geldi Bilim insanları, 8 milyar ışık yılı uzaklıktaki çarpışan iki galaksiden gelen ve hidroksil megamaser olarak tanımlanan güçlü bir radyo sinyalini tespit etti. Sinyalin, şimdiye kadar tespit edilen en uzak hidroksil megamaser'i olduğu belirtiliyor. Hidroksil megamaser, gazla dolu galaksiler çarpıştığında hidroksil moleküllerinin birbirine çarparak lazer gibi davrandığı oldukça güçlü radyo dalgaları yaymasıdır. Sinyalin kaynağı olan HATLAS J142935.3–002836 sistemi, evrenin şimdiki yaşının yarısından bile daha genç olduğu 8 milyar yıl önceki halini temsil ediyor. Dünya'ya doğru seyahat ederken, yol üzerindeki başka bir galaksi tarafından mercek etkisiyle güçlendirilmiş radyo dalgalarının bir kozmik teleskoptan geçtiği ifade ediliyor. Keşif, Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskobu tarafından gerçekleştirildi.

Keşif, Güney Afrika'da yer alan ve 64 antenden oluşan MeerKAT radyo teleskobu tarafından gerçekleştirildi. Hidroksil megamaser, uzayda doğal yollarla oluşan büyük bir lazer anlamına geliyor. Gazla dolu galaksiler çarpıştığında, hidroksil adı verilen moleküller birbirine çarparak oldukça güçlü radyo dalgaları yayıyor.

Oluşan dalgalar ise lazer gibi davranıyor. Ancak görünür ışık yerine teleskoplarla tespit edilebilen türden radyo sinyalleri üretiyorlar. Sinyaller son derece parlak olduğu için de evrenin çok uzak köşelerinden bile fark edilebiliyor. Son olayda, kaynağın çok güçlü olduğu ve bilim insanlarının, yapının aslında megamaser'den kuvvetli olan "gigamaser" olabileceğini düşündüğü belirtiliyor.

EVRENİN GENÇLİK YILLARINDAN GELEN MESAJ

HATLAS J142935.3–002836 adı verilen sistem o kadar uzakta yer alıyor ki, evrenin şimdiki yaşının yarısından bile daha genç olduğu 8 milyar yıl önceki halini görüyoruz. Pretoria Üniversitesi'nde görevli araştırmacı ve yeni çalışmanın başyazarı Dr. Thato Manamela, sistemi "gerçekten olağanüstü" sözleriyle tanımlıyor:

"Evrenin öbür ucundaki bir lazerin radyo dalgalarındaki karşılığını görüyoruz."

Manamela'nın açıklamalarına göre, radyo dalgaları Dünya'ya doğru seyahat ederken tam görüş hattı üzerinde bulunan başka bir galaksi tarafından daha da güçlendirildi. Araştırmacı durumu şu sözlerle özetliyor:

"Bu galaksi, bir pencere camındaki su damlasının yaptığı gibi mercek görevi görüyor. Çünkü kütlesi yerel uzay-zamanı büküyor. Dolayısıyla, güçlü MeerKAT radyo teleskobu tarafından tespit edilmeden önce kozmik bir teleskoptan geçen bir radyo lazeri var."