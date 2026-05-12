Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

AB sosyal medya platformlarının 'bağımlılık yapan' tasarımlarını hedef aldı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, çocukları dijital platformların zararlı etkilerinden korumak amacıyla TikTok, Meta ve X gibi şirketlere daha sıkı kurallar getireceklerini açıkladı. İşte tüm detaylar...

AB sosyal medya platformlarının 'bağımlılık yapan' tasarımlarını hedef aldı
Murat Makas
12.05.2026
saat ikonu 16:17
12.05.2026
saat ikonu 16:19

Avrupa Birliği (AB), çocukları TikTok, Meta ve X gibi sosyal medya platformlarının kasıtlı olarak geliştirilen bağımlılık yapıcı tasarımlarından korumak için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kopenhag'da yaptığı konuşmada, dijital dünyanın gençler üzerindeki tehlikelerine dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ

AB sosyal medya platformlarının 'bağımlılık yapan' tasarımlarını hedef aldı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Avrupa Birliği (AB), çocukları sosyal medya platformlarının bağımlılık yapıcı tasarımlarından korumak için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dijital dünyanın gençler üzerindeki uykusuzluk, depresyon, kaygı, siber zorbalık ve intihar gibi risklerine dikkat çekti.
Yıl sonuna doğru sunulması planlanan Dijital Adalet Yasası (DFA) ile bağımlılık yapan ve zararlı tasarım uygulamaları hedeflenecek.
Yeni yasa tasarısı, sosyal medyada yapay zeka kullanımına katı sınırlar getirecek ve platformlara erişim için asgari bir yaş sınırı belirlenmesi gündemde.
AB Komisyonu, TikTok, X ve Meta (Instagram, Facebook) hakkında kapsamlı soruşturmalar yürütüyor.
TikTok'a karşı bağımlılık yapıcı özellikler, Meta'ya karşı 13 yaş sınırını uygulamada başarısızlık ve X'e karşı Grok yapay zeka aracının kullanımı nedeniyle yasal süreç başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

"ÇOCUKLARIN DİKKATİ BİRER META OLARAK GÖRÜLÜYOR"

Kopenhag'daki açıklamalarında uykusuzluk, depresyon, kaygı, siber zorbalık ve intihar gibi risklerin hızla çoğaldığını vurgulayan Von der Leyen, söz konusu tehlikelerin tesadüfi olmadığını belirterek platformları sert sözlerle eleştirdi:

"Bu riskler dijital dünyanın birer gerçeği. Hiçbiri tesadüfen ortaya çıkmadı. Tamamen çocuklarımızın dikkatini ticari bir meta olarak gören iş modellerinin birer sonucudur."

YAPAY ZEKAYA SIKI DENETİM VE YAŞ SINIRI YOLDA

AB Komisyonu, yıl sonuna doğru sunulması planlanan Dijital Adalet Yasası (Digital Fairness Act - DFA) ile özellikle bağımlılık yapan ve zararlı tasarım uygulamalarını doğrudan hedef almayı amaçlıyor. Yeni yasa tasarısı, sosyal medyada yapay zeka kullanımına katı sınırlar getirecek.

Ayrıca platformlara erişim için asgari bir yaş sınırı belirlenmesi de gündemde yer alıyor. Von der Leyen, uzmanlardan oluşan bir heyetin tavsiyeleri doğrultusunda yaz aylarında konuya ilişkin resmi bir teklif sunabileceklerini belirtti. Başkan, meselenin önemini şu çarpıcı sözlerle özetledi:

"Asıl soru gençlerin sosyal medyaya erişip erişemeyeceği değil, sosyal medyanın gençlere erişim hakkının olup olmamasıdır."

PLATFORMLARA YÖNELİK İNCELEMELER SÜRÜYOR

Planlanan yeni kurallar, büyük platformların yasa dışı ve zararlı içeriklerle mücadelesini zorunlu kılan mevcut Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) daha da genişletecek. Komisyon halihazırda TikTok, X ile Meta çatısı altındaki Instagram ve Facebook hakkında kapsamlı soruşturmalar yürütüyor.

TikTok'a karşı sonsuz kaydırma, otomatik oynatma ve anlık bildirimler gibi bağımlılık yapıcı özellikler nedeniyle harekete geçtiklerini aktaran von der Leyen, Meta'nın ise kendi koyduğu 13 yaş sınırını uygulamada başarısız olduğunu ifade etti. Komisyon, kadınların ve çocukların sahte görüntülerini oluşturan Grok yapay zeka aracını kullanan X platformuna karşı da yasal süreç başlattı.

Suçlamaların odağındaki üç şirketin sözcüleri ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

