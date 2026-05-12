Samsung reklam bildirimleri engelleme özelliğini telefonlara getiriyor

Samsung, kullanıcıların sıkça şikayet ettiği bildirim spamlara karşı harekete geçti. Hava durumu uygulamasının kripto para satmaya çalışması veya hesap makinesinin alakasız mobil oyunlar önermesi gibi sorunlar artık tarihe karışıyor. SammyGuru'nun haberine göre, şirket Cihaz Bakımı uygulaması için önemli bir güncelleme yayınladı.
Yayınlanan 13.8.80.7 sürüm numaralı Cihaz Bakımı güncellemesi, bildirim panelini istila eden yazılımları hedef alıyor. Tarayıcılardaki klasik reklam engelleyicilerden farklı çalışan sistem, arka planda bildirim trafiğini denetliyor. Sistem, sık reklam bildirimi gönderen uygulamaları tespit ettiği anda otomatik olarak engelliyor.
Böylece kullanıcılar uygulamaya özel izin vermediği sürece rahatsız edici bildirimlerle karşılaşmayacak.
Kullanıcılar reklam spamlardan kurtulmak için iki farklı yöntemden yararlanabilecek. Temel engelleme modu, doğrudan Samsung'un kendi veritabanını kullanarak bilinen spam uygulamalarını durduracak. Akıllı engelleme seçeneği ise telefonun bildirimlerini gerçek zamanlı olarak tarayarak uygulamanın aşırı reklam gönderip göndermediğine anlık karar verecek.
Yeni özelliğin kusursuz çalışmadığını belirten Samsung, bazen hatalı kararlar verilebileceğinin altını çiziyor. Kısıtlanan uygulamaları kontrol etmek isteyen kullanıcılar şu adımları takip edebilir: "Ayarlar > Cihaz Bakımı > Bakım Raporu > Aşırı Bildirimler"
Özellik şu anda yalnızca Galaxy S26 serisi modellerde kullanılabiliyor. Eski cihazlara gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.