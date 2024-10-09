ABD Google’a kafayı taktı: Dev şirket dağılabilir

09 Ekim 2024 09:45 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:45

ABD'de Adalet Bakanlığı avukatları Google için düğmeye bastı. Artık Google bir tekelci olarak kabul edildiği için, hükümet avukatları arama deviyle nasıl başa çıkacaklarına dair planlarını açıklamaya başladı. İşte detaylar...

Yargıç Amit Mehta'nın Google​'ı tekelci ilan etmesinin ardından, ABD Adalet Bakanlığı​ avukatları, şirketin yasa dışı davranışlarını düzeltmek ve arama motorları pazarında rekabeti yeniden tesis etmek için çözüm önerilerini sunmaya başladı. Yeni bir 32 sayfalık dosyada (aşağıda yer alıyor), hem "davranışsal hem de yapısal çözümler" üzerinde düşündüklerini belirttiler.

ADNROİD’İN SATIŞI MASADA

Bu çözümler arasında, şirketin davranışlarını izlemek için bir rıza kararı uygulanmasından, Chrome, Android veya Google Play gibi iş kollarının satılmasına kadar her şey yer alıyor.

Benzer şekilde, davacılar, Google’ın Chrome, Play ve Android gibi ürünleri kullanarak Google aramayı ve Google arama ile ilgili ürünleri ve özellikleri — yapay zeka gibi yeni arama erişim noktaları ve özellikler de dahil olmak üzere — rakiplerine veya yeni girişimlere karşı avantajlı hale getirmesini engelleyecek davranışsal ve yapısal çözümler üzerinde duruyor.

GOOGLE’I TEKEL OLARAK GÖRÜYORLAR

Ancak dosyada belirtilen ilk sorun, Google'ın arama dağıtımı üzerindeki kontrolü ve Apple’ın iPhone’u gibi platformlarda varsayılan seçenek olabilmek için ödediği büyük meblağlar. Adalet Bakanlığı avukatları, "Rakipler bu dağıtım kanalları için rekabet edemiyor çünkü Google’ın tekelden elde ettiği gelir payı ödemeleri, iş ortaklarının sorguları Google’ın rakiplerine yönlendirme konusunda teşvikini kırıyor." diye yazıyorlar.

Adalet Bakanlığı’nın değerlendirdiği diğer çözümler arasında kullanıcı davranışlarını etkileyen unsurlar da var. Örneğin, “Kullanıcıların kendilerine en uygun genel arama motorunu seçme yeteneklerini artıracak farkındalık kampanyalarına Google’ın destek sağlaması” talep edilebilir.

Salı günü geç saatlerde Google, blogunda yaptığı bir açıklamada, önerilen çerçevenin “Mahkemenin arama dağıtım sözleşmeleriyle ilgili kararının yasal sınırlarını aşan” bir yapıya sahip olduğunu ve “Chrome veya Android'in ayrılmasının bu ürünleri yok edeceğini” iddia etti. Google, milyarlarca insanın internete ücretsiz ürünler olan Chrome ve Android sayesinde eriştiğini, ve “az sayıda şirketin bunları açık kaynak olarak tutma yeteneği veya teşviki olacağını” ve Google kadar bu ürünlere yatırım yapamayacaklarını savundu.