Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

ABD "yeni nesil GPS" projesini başaramadı! Milyarlarca dolar para yakmışlardı

ABD Savunma Bakanlığı, 16 yıl süren ve maliyeti 8 milyar dolara yaklaşan sorunlu GPS kontrol sistemi projesini kalıcı olarak sonlandırdı.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 13:51

ABD Uzay Kuvvetleri, askeri uydu navigasyon ağı için geliştirilen yer kontrol sisteminin tamamen iptal edildiğini duyurdu. Pazartesi günü yapılan resmi açıklamaya göre sistemin yaşadığı kalıcı sorunlar artık aşılamaz bir noktaya ulaştı.

ABD "yeni nesil GPS" projesini başaramadı! Milyarlarca dolar para yakmışlardı

HABERİN ÖZETİ

ABD "yeni nesil GPS" projesini başaramadı! Milyarlarca dolar para yakmışlardı

ABD Uzay Kuvvetleri, askeri GPS uydu navigasyon ağı için geliştirilen ve kalıcı sorunlar nedeniyle aşılamaz hale gelen yer kontrol sistemini tamamen iptal etti.
Pentagon savunma tedarik yöneticisi Michael Duffey, projeyi resmen sonlandıran kritik karara imza attı.
16 yıllık çabayı rafa kaldıran proje, en yeni nesil GPS III uydularından gelen yeni sinyalleri yönetecek özel bir yazılım, iki ana kontrol istasyonu ve izleme istasyonlarında modifikasyonları içeriyordu.
Yeni Nesil Operasyonel Kontrol Sistemi (OCX) projesi, başlangıçta 3,7 milyar dolar olarak planlanmışken maliyeti yaklaşık 8 milyar dolara yükseldi.
Denetim sırasında sistemin mevcut askeri ve sivil GPS yeteneklerini doğrudan riske atacak geniş bir yelpazede hatalar keşfedildi.
RTX Corporation (eski adıyla Raytheon) tarafından geliştirilen sistem, Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmiş ancak yapılan testlerde operasyonel olarak hazır olmadığı belirlenmişti.
Pentagon savunma tedarik yöneticisi Michael Duffey, 17 Nisan Cuma günü projeyi resmen sonlandıran kritik karara imza attı. İptal kararı, askeri GPS uyduları için bir komuta kontrol sistemi tasarlamak amacıyla başlatılan 16 yıllık devasa bir çabayı rafa kaldırmış oldu.

Proje temelde, 2018'de fırlatılmaya başlanan en yeni nesil GPS III uydularından gelen yeni sinyalleri yönetecek özel bir yazılımı, iki ana kontrol istasyonunu ve dünya çapındaki izleme istasyonlarında yapılacak modifikasyonları içeriyordu.

ABD "yeni nesil GPS" projesini başaramadı! Milyarlarca dolar para yakmışlardı

PROJENİN MALİYETİ 8 MİLYAR DOLARA FIRLADI

Kısaca OCX olarak bilinen Yeni Nesil Operasyonel Kontrol Sistemi projesi ilk olarak 2010 yılında hayata geçirilmişti. Pentagon, projeyi o dönemki adıyla Raytheon günümüzdeki adıyla RTX Corporation şirketine ihale etmişti.

Başlangıçta 2016 yılında tamamlanması ve 3,7 milyar dolara mal olması beklenen projenin bütçesi zamanla arttı. Sistemi tamamlamak için harcanan miktar yaklaşık 8 milyar dolara kadar yükseldi, ki bu da neredeyse 30 yeni GPS uydusundan oluşan yepyeni bir filonun toplam maliyetine denk geliyor.

Beklenenden on yıl daha uzun süren takvimin ardından RTX şirketi, kontrol sistemini geçen yıl Uzay Kuvvetleri'ne teslim etti. Ancak yapılan son testlerde, yazılımın GPS operasyonları için hâlâ hazır olmadığı belirlendi.

ABD "yeni nesil GPS" projesini başaramadı! Milyarlarca dolar para yakmışlardı

"MEVCUT YETENEKLERİ RİSKE ATACAKTI"

GPS takım uydularını yöneten Uzay Kuvvetleri'nin Mission Delta 31 Komutanı Albay Stephen Hobbs, iptal kararına dair önemli detaylar paylaştı. Komutan, geniş çaplı GPS ağıyla yapılan entegre testler sırasında sistemde kapsamlı sorunlar ortaya çıktığını belirtti:

"Tüm hükümet ve yüklenici ekibinin tekrarlanan iş birlikçi yaklaşımlarına rağmen, sistemi operasyonel olarak uygun bir zaman çizelgesinde devreye almanın önündeki zorluklar aşılamaz hale geldi."

Albay Hobbs, mevcut askeri ve sivil GPS yeteneklerini doğrudan riske atacak geniş bir yelpazede hatalar keşfettiklerinin altını çizdi.

RTX sözcüsü ise Amerikan hükümetinin kararı hakkında bilgilendirildiklerini ifade ederek şu açıklamayı yaptı: "Raytheon sistemi 2025 yılında teslim etti ve teslimat sonrası faaliyetlerde ABD Uzay Kuvvetleri'ni desteklemeye devam etti. Müşterilerimizi desteklemeye kararlıyız ve sonraki adımlarda hükümetle yakın iş birliği içinde çalışacağız."

ABD "yeni nesil GPS" projesini başaramadı! Milyarlarca dolar para yakmışlardı
