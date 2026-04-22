Türkiye, Sanal Özel Ağlar olarak bilinen VPN uygulamalarına yönelik yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Sabah gazetesinin haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), ülkemizde hizmet veren VPN platformlarının lisans almasını zorunlu kılacak bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ VPN uygulamaları tamamen engellenebilir mi? Dünyadan örnekler Türkiye, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) öncülüğünde, ülkede hizmet veren VPN platformlarının lisans almasını zorunlu kılacak ve almayanlara yaptırım uygulayacak yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Yeni düzenleme kapsamında VPN sağlayıcılarının Türkiye'de yasal bir temsilci veya ofis bulundurması gerekecek. Lisans almayan veya belirlenen kriterleri karşılamayan VPN platformlarına Türkiye'den erişim tamamen engellenebilecek. Düzenlemenin arka planında, okul saldırılarının şiddet içerikli oyunlarla bağlantılı olabileceğinin tespit edilmesi üzerine BTK'nın çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik çalışması yer alıyor. VPN teknolojisinin engellenmesi için IP adresi engelleme, port engelleme, Derin Paket İnceleme (DPI), DNS zehirleme ve uygulama mağazalarından kaldırma gibi yöntemler kullanılıyor. Çin, Rusya ve İran gibi ülkeler, VPN kullanımını kısıtlamak için çeşitli teknik ve yasal önlemler almış bulunuyor.

VPN sağlayıcılarının Türkiye'de yasal bir temsilci ya da ofis bulundurmaları da gerekecek. Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi ise yaptırımlarla ilgili: lisans almayan ya da belirlenen teknik ve hukuki kriterleri karşılamayan VPN platformlarına Türkiye'den erişimin tamamen engellenmesi planlanıyor.

Söz konusu düzenlemenin arka planında, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan okul saldırıları yer alıyor. Her iki ildeki saldırganların da şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunlarla bağlantılı olabileceğinin tespit edilmesinin ardından BTK, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı

Haberin duyulmasının ardından İsviçre merkezli ProtonVPN, Türkiye'den yapılan yeni kayıtların bir günde ikiye katlandığını açıkladı. ProtonVPN Genel Müdürü David Peterson, olası bir yasak öncesi indirme akını yaşandığını doğruladı. Şirket, kullanıcı verilerini hiçbir hükümetle paylaşmayacaklarını da vurguladı.

VPN ENGELLEMEK TEKNİK OLARAK MÜMKÜN MÜ? DÜNYADA KİM NASIL YAPIYOR?

Peki VPN teknolojisinin gerçekten engellenmesi mümkün mü? Dünyadaki örnekler ne gösteriyor? Öncelikli olarak "VPN nedir, ne işe yarar?" sorusunun cevabını netleştirememiz gerekiyor.

VPN NASIL ÇALIŞIR?

VPN (Virtual Private Network / Sanal Özel Ağ), kullanıcının internet trafiğini şifreleyerek dünyanın öbür ucundaki bir sunucu üzerinden yönlendiren teknolojidir. Kullanıcının gerçek IP adresini gizler ve veriyi şifreli bir tünel içinden geçirir. Proton VPN'in teknik blog sayfasında açıklandığı üzere, VPN kullanıldığında veri paketleri şifrelendiği için içeriklerinin incelenmesi standart yöntemlerle mümkün olmuyor. Ancak VPN protokolünün kendisi, Derin Paket İnceleme (DPI) teknolojisiyle tespit edilebiliyor.

Peki VPN uygulamaları engellenebilir mi? Kısa cevap: zor da olsa evet. Ancak asıl mesele, "olur mu?"dan ziyade "nasıl olur?"un cevabı. Birkaç yöntem bulunuyor:

YÖNTEM 1: IP ADRESİ ENGELLEME

En basit yöntem, bilinen VPN sunucularının IP adreslerini kara listeye almaktır. Çin'in "Büyük Güvenlik Duvarı" (Great Firewall) bu yöntemi yoğun biçimde kullanıyor. VPN sağlayıcılarının sunucu adresleri toplu olarak engelleniyor ve kullanıcıların bu sunuculara erişimi kesilmiş oluyor. Ancak VPN şirketleri sürekli yeni IP adresleri devreye sokarak bu engellemeyi aşabiliyor.

YÖNTEM 2: PORT ENGELLEME

VPN protokolleri belirli ağ portlarını (ör: PPTP protokolü 1723, L2TP ise 1701 numaralı portu) kullanır. Sistem yöneticileri bu portları kapatarak VPN bağlantılarını engelleyebilirler. Ancak bu yöntemin sınırları vardır: OpenVPN gibi protokoller 443 numaralı portu (HTTPS trafiği ile aynı port) kullanabildiği için bunu engellemek, aynı zamanda güvenli web trafiğini (online bankacılık, e-ticaret gibi) de durdurmak anlamına gelir.

YÖNTEM 3: DERİN PAKET İNCELEME (DPI — DEEP PACKET INSPECTİON)

En gelişmiş ve yaygın kullanılan yöntem. DPI, ağdan geçen veri paketlerinin içeriğini ve yapısını analiz ederek trafik türünü tanımlar. NordVPN'in teknik blog yazısında açıklandığı üzere, DPI veri paketlerinin yapısını, imzalarını ve boyutlarını inceleyerek bunların bir VPN bağlantısına ait olup olmadığını tespit edebiliyor.

OpenVPN ve WireGuard gibi protokoller güçlü şifreleme sunsa da, paket başlıklarında VPN bağlantısı olduğunu açıkça belirten işaretler taşıyor.

Tom's Guide'ın analizine göre, DPI sistemleri çoğu standart VPN bağlantısını kolaylıkla engelleyebiliyor çünkü İSS (internet servis sağlayıcı) VPN trafiğini okuyamadığında, bir sonraki adım olarak bağlantıyı tamamen kesiyor ve kullanıcıyı şifresiz bağlantıya geçmeye zorluyor.

YÖNTEM 4: DNS ZEHİRLEME (DNS POİSONİNG)

VPN sunucu adreslerinin DNS kayıtlarının manipüle edilmesi yoluyla kullanıcıların doğru sunucuya ulaşmasının engellenmesi anlamına geliyor. Çin'in Büyük Güvenlik Duvarı bu yöntemi de aktif olarak kullanıyor. Hatta 2010 yılında Çin'deki bir kök DNS sunucusu, zehirlenmiş DNS sonuçlarını küresel kullanıcılara göndermeye başlamıştı ve bu durum Şili ile ABD'deki kullanıcıları da etkilemişti.

YÖNTEM 5: UYGULAMA MAĞAZALARINDAN KALDIRMA

Teknik engellemenin ötesinde, hükümetler Apple ve Google'a baskı yaparak VPN uygulamalarını uygulama mağazalarından kaldırtıyor. Freedom House'un raporuna göre, Temmuz 2024'te Apple, Roskomnadzor'un talebi üzerine Rusya App Store'undan 25 VPN uygulamasını kaldırdı. Toplamda çıkarılan VPN uygulaması sayısı 98'e ulaştı.

Çin'de ise Apple App Store'da hiçbir VPN uygulamasına rastlanmıyor. App Censorship Project'in direktörü Benjamin Ismail'in TechRadar'a yaptığı açıklamada belirttiği üzere, Çin yalnızca VPN sunucularını ve servislerini engellemiyor, aynı zamanda Apple aracılığıyla uygulamaların indirilmesini bile imkansız hale getiriyor.

İran ise uygulama mağazası sansüründe dünyada en üst sıralarda yer alıyor. 2024 yılında İran, resmi uygulama mağazalarında en fazla VPN uygulaması sansürleyen ülke konumundaydı.

ÜLKE ÖRNEKLERİ: KİM NE YAPIYOR?

ÇİN — BÜYÜK GÜVENLİK DUVARI (GREAT FİREWALL)

Dünyanın en sert internet sansür sistemine sahip olan Çin, IP engelleme, port engelleme, DPI, DNS zehirleme ve aktif tarama (active probing) yöntemlerinin tamamını birlikte kullanıyor. Arxiv'de yayımlanan bir akademik çalışmaya göre, Çin'in ilk stratejileri (port tabanlı filtreleme ve IP kara listeleme gibi) nispeten basitti.

Ancak zaman içinde sistem, TLS el sıkışmalarını (handshake) analiz ederek yoğun şifreli trafik taşıyan sunucuları VPN sunucusu olarak tanımlayıp bu bağlantıları kesen gelişmiş yöntemlere evridi. Kasım 2025'te Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, VPN kullanarak sansürü aşmanın yasa dışı olduğuna dair resmi bir uyarı yayımladı.

RUSYA — TSPU SİSTEMİ

Rusya, 2019'daki "Egemen İnternet" yasasıyla tüm internet servis sağlayıcılarına TSPU (Tehditlere Karşı Teknik Önlemler) adlı DPI donanımları kurma zorunluluğu getirdi. OONI'nin raporuna göre, bu cihazlar İSS'lerin ağlarına kurulu olmasına rağmen münhasıran Roskomnadzor tarafından kontrol ediliyor; bireysel sağlayıcıların filtreleme cihazları üzerinde hiçbir kontrolü bulunmuyor.

2023 yılında Rusya, OpenVPN, IKEv2 ve WireGuard gibi spesifik VPN protokollerini engellemeye başladı. RussiaPost'un analizine göre, 2024'te Roskomnadzor tek başına 197 VPN servisini engelledi.

Mediazona'nın Mart 2026'da ortaya çıkardığı bir gelişmeye göre, Moskova ve St. Petersburg'da mahkemeler, trafiğin TSPU'yu atlamasına izin veren internet sağlayıcılarını para cezasına çarptırmaya başladı. Rusya'nın 2025-2030 arası TSPU sistemini modernize etmeyi ve yenilerini kurmayı planladığı, bu sayede VPN engelleme oranlarını yüzde 96 artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

İRAN — YASAL YASAK VE TEKNİK ENGEL BİRLİKTE UYGULANIYOR

İran, Şubat 2024'te "yetkisiz" VPN kullanımını yasal izin olmaksızın suç haline getirdi. Teknik tarafta İran, DPI teknolojisini yoğun biçimde kullanıyor. Business & Human Rights Resource Centre'ın raporuna göre, Mısır'ın da benzer biçimde DPI kullandığı ve 2017-2020 arasında 400'den fazla sanal ağ ve proxy hizmetini engellediği belirtiliyor.

Tüm engelleme çabalarına rağmen İran'da VPN kullanımı artmaya devam ediyor. TechRadar'ın aktardığı verilere göre, İranlıların yaklaşık yüzde 90'ı internet sansürünü aşmak için VPN veya benzeri araçlar kullanıyor.

RUSYA'DA VPN ENGELLEMESİ BANKACILIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTMİŞTİ

VPN engellemenin en dramatik yan etkisi Nisan 2026'da Rusya'da yaşandı. 3 Nisan'da milyonlarca Rus vatandaşı banka hesaplarına erişemez hale geldi. Mobil bankacılık uygulamaları dondu, ödeme terminalleri durdu, çevrim içi işlemler başarısız oldu. Gizmodo'nun aktardığına göre, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov olayı doğrudan hükümetin VPN engelleme girişimlerine bağladı ve "engelleme denemeleri devasa bir bankacılık çöküşünü tetikledi; nakit kısa süreliğine ülke genelinde tek ödeme yöntemi haline geldi" dedi.

WebProNews'in analizine göre, DPI sistemleri büyük Rus bankalarına (Sberbank, Tinkoff ve Alfa-Bank dahil) yapılan bağlantıları bozdu ya da tamamen engelledi. Ödeme işlem sistemlerinde zincirleme arızalar oluştu ve ATM ağları etkilendi. Bunun nedeni basit: bankacılık uygulamaları, ödeme sistemleri ve devlet hizmet portallarının tamamı, VPN tüneline çok benzeyen şifreli bağlantılara dayanıyor. Kaba bir filtreleme aracı bu ikisini birbirinden ayırt edemiyor.

Olay yalnızca Rusya'ya has değil. Startup Fortune'un değerlendirmesine göre, agresif ağ filtrelemesi, düzenleyicilerin sürekli olarak hafife aldığı yan hasar riskleri doğuruyor. Bankacılık sistemleri, bulut hizmetleri ve kurumsal uygulamalar, hükümetlerin engellemek istediği tüketici hizmetleriyle sıklıkla aynı IP aralıklarını ve ağ altyapısını paylaşıyor.

Yöntem Açıklama Uygulayan Ülkeler/Durumlar IP Adresi Engelleme Bilinen VPN sunucularının IP adreslerini kara listeye alarak bu sunuculara erişimi kesmek. Çin'in "Büyük Güvenlik Duvarı" (Great Firewall) Port Engelleme VPN protokollerinin kullandığı belirli ağ portlarını (örneğin PPTP için 1723, L2TP için 1701) kapatarak VPN bağlantılarını engellemek. Sistem yöneticileri tarafından uygulanabilir. Derin Paket İnceleme (DPI) Ağdan geçen veri paketlerinin içeriğini ve yapısını analiz ederek VPN trafiğini tanımlayıp engellemek. Rusya (TSPU sistemi), İran, Çin DNS Zehirleme (DNS Poisoning) VPN sunucu adreslerinin DNS kayıtlarını manipüle ederek kullanıcıların doğru sunucuya ulaşmasını engellemek. Çin'in "Büyük Güvenlik Duvarı" Uygulama Mağazalarından Kaldırma Hükümetlerin Apple ve Google gibi şirketlere baskı yaparak VPN uygulamalarını uygulama mağazalarından kaldırtması. Rusya (Apple), Çin (Apple), İran (resmi uygulama mağazaları)

Sonuç olarak standart VPN protokolleri DPI ile tespit edilip engellenebilir. IP engelleme ve port kapatma gibi yöntemler belirli ölçüde etkili olabilir. Uygulama mağazalarından kaldırma, erişimi zorlaştırır. Ancak gizleme teknolojisine sahip VPN'ler trafiği normal HTTPS trafiğinden ayırt edilemez hale getirdiğinde, bunu engellemek aynı zamanda meşru bankacılık, e-ticaret ve iletişim trafiğini de engellemek anlamına geliyor.

En uç senaryo olan "beyaz liste" modeli (yani yalnızca onaylanan web sitelerine izin verme) teknik olarak VPN'leri tamamen engelleyebilir.