Çocukları korumak için BTK yeni tedbirler hazırlığında: Özel çocuk hattı geliyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta Türkiye'yi üzüntüye boğan okul saldırılarının arkasındaki failin oyun bağımlısı olduğu gerçeği bir kez daha kontrolsüz dijital dünyada var olmanın tehlikelerini ortaya koydu. Mobil oyunlar ve sosyal medyadaki zararlı içeriklerin çocuklara etki etmesini engellemek için BTK harekete geçti. Çocuklar için ozel SIM hazırlanarak aileler denetim sağlayacak.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 18:44

Çocukları dijital dünyanın zararlı etkilerinden korumak isteyen ailelerin kontrolünün daha çok olabilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bir dizi tedbir hazırlığında.

Özellikle okul saldırıları sonrası bir kez daha gözler cep telefonlarından oynanan mobil oyunlara ve sanal gruplara çevirdi. Bu tür uygulamalara erişimin sınırlanması için GSM aboneliklerinde de düzenlemeler yapılacak.VPN'lerin engellenmesi de bu çerçevede mümkün olacak. 18 yaş altında kullanımlarda çocuk hattı kullanımının belirlenmesi ve bu şekilde ailelerin kontrolüne verilmesi mümkün olacak.

ÇOCUK HATTI UYGULAMASI GELİYOR


Bu kapsamda öncelikli olarak Türkiye'de yasal sınırlar içinde erişime engellenmiş olan içerik ve oyunlara girişi sağlayan VPN'lerin (Virtual Private Network-Sanal Özel Ağ) lisanslandırılmasına ilişkin düzenleme hazırlığı olduğu öğrenildi.

BTK tarafından yapılan düzenleme 18 yaş altı kişilerin kullanacağı hatlarda ebeveyn kontrolüne izin veriyor. Yapılan düzenleme ile artık ebeveynler kendi adlarına olan hatları "çocuk sim hattı" olarak tanımlayacak.

Ayrıca TBMM'de kabul edilen yasal düzenleme ile GSM aboneliklerine sınırlama da getirilerek bir kişi adına sınırsız hat alma dönemi sona erdi.

