Dijital dünyanın yaşamın her alanındaki etkinliği ve kontrolsüz ekran kullanımının çocuklar içerisindeki zararları yaşanan okul saldırıları olayıyla bir kez daha gündeme geldi. Ailelerin bilinçlenmesi ve çocukların dijital ayak izlerinin takip edilebilmesi için uzmanlar rehberler hazırlıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çocukları dijital dünyada takip etmenin rehberi hazırlandı: Bu iki adıma dikkat Okul saldırıları olayının ardından dijital dünyanın kontrolsüz ekran kullanımının zararlarına dikkat çekilerek, ailelerin çocuklarını dijital dünyada takip edebilmeleri için bir rehber hazırlandı. Mobil Uygulama Geliştiricileri ve Yayıncıları Derneği (TMUG), 'Çocuklarımızı Dijital Dünyada Koruyalım' başlıklı ücretsiz ebeveyn kontrol rehberini paylaştı. Rehber, Android ve iOS cihazlarda ebeveyn kontrolünün adım adım nasıl kurulacağını, güvenli internet paketinin nasıl aktif edileceğini ve YouTube Kids ile Google SafeSearch gibi araçların nasıl kullanılacağını teknik bilgi gerektirmeden açıklıyor. TMUG Genel Başkanı Volkan Ekiz, dijital içeriklerin denetimsiz, yalnız ve bilinçsiz tüketildiğinde ciddi riskler taşıyabileceğini belirtti ve asıl meselenin ebeveyn denetimi, dijital okuryazarlık ve çocuklar ile kurulan iletişimin kalitesi olduğunu vurguladı. Ailelere, Google Family Link uygulaması indirilerek ebeveyn kontrolü başlatılması ve güvenli internet paketi kullanılması tavsiye edildi.

ÇOCUKLARI DİJİTAL DÜNYANIN ZARARLARINDAN KORUMA REHBERİ

Mobil Uygulama Geliştiricileri ve Yayıncıları Derneği (TMUG), "Çocuklarımızı Dijital Dünyada Koruyalım" başlıklı ücretsiz ebeveyn kontrol rehberini kamuoyuyla paylaştıklarını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, mobil uygulamalar, bilgisayar, konsol oyunları ve YouTube içeriklerinin her gün milyarlarca çocuk tarafından denetimsiz biçimde kullanıldığı belirtildi.

Türkiye'nin en başarılı teknoloji ihracat ürünleri arasında yer alan mobil uygulamaların, aynı zamanda eğitim, gelişim ve yaratıcılık araçları olarak da işlev gördüğü kaydedilen açıklamada, asıl sorunun "Bu içerikler çocuğumuza kim eşliğinde, ne kadar süre ve hangi ortamda ulaşıyor?" olduğu ifade edildi.

AİLELER ANDROID VE IOS ÜZERİNDEN ÇOCUKLARINI TAKEP ETMELİ

Açıklamada, araştırmaların, şiddete yatkınlığın kaynağının, içeriğin türü değil, çocuğun aile içindeki bağ kalitesi, sosyal izolasyon düzeyi ve dijital tüketiminin denetlenmemiş olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Dernek olarak, sektörün sorumluluklarının farkında olduklarının belirtildiği açıklamada, "Bu nedenle, platform şirketlerinin yaş doğrulama ve içerik filtreleme mekanizmalarını daha etkin uygulaması gerektiğini savunuyoruz. BTK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde dijital okuryazarlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ebeveynlere somut ve uygulanabilir araçlar sunulması gerektiğine inanıyoruz." denildi.

Açıklamada, bu sorumlulukla bugün "Çocuklarımızı Dijital Dünyada Koruyalım" başlıklı ücretsiz ebeveyn kontrol rehberinin kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilerek, "TMUG tarafından hazırlanan bu rehber, Android ve iOS cihazlarda ebeveyn kontrolünün adım adım nasıl kurulacağını, internet servis sağlayıcılarından güvenli internet paketinin nasıl aktif edileceğini, BTK, DNS ayarlarıyla tüm ev ağının nasıl korunacağını ve YouTube Kids ile Google SafeSearch gibi araçların nasıl kullanılacağını teknik bilgi gerektirmeden açıklamaktadır. Rehber, ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul veli grupları ve tüm ebeveynlerle ücretsiz olarak paylaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

ASIL MESELE EBEVEYN DENETİMİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMUG Genel Başkanı Volkan Ekiz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya erişen uygulamaları temsil ettiğimiz sektör adına şunu açıkça ifade etmek istiyoruz, dijital içerikler, kendi başına şiddet üretmez. Ancak denetimsiz, yalnız ve bilinçsiz bir şekilde tüketildiğinde ciddi riskler taşıyabilir. Sorunun kaynağını yanlış adrese göndermek, gerçek çözümü ertelemekten başka bir işe yaramaz. Asıl mesele ebeveyn denetimi, dijital okuryazarlık ve çocuklarımızla kurduğumuz iletişimin kalitesidir."

BU İKİ ADIMA DİKKAT

Mobil Uygulama Geliştiricileri ve Yayıncıları Derneği özellikle ailelerin Google Family Link uygulaması indirilerek ebeveyn kontrolü başlatmasını tavsiye etti. Çocuğun hesabı eklenerek dijital içerik kullanımına sınırlama ve kontrol getirilebilir. Ayrıca ailelere güvenli internet paketi kullanmaları da tavsiye edildi.