Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 Banu İriç

Çocukları dijital dünyada takip etmenin rehberi hazırlandı: Bu iki adıma dikkat

Okul saldırıları ve akran zorbalığıyla gündeme gelen sosyal medya ve oyun bağımlılığına karşı ailelerin ne yapması gerektiğine dair pek çok uzmandan öneriler geliyor. Mobil Uygulama Geliştiricileri ve Yayıncıları Derneği (TMUG) çocukların dijital dünyada takip edebilmenin yöntemlerini açıklayan rehber yayımladı. Ailelerin özellikle bu iki adıma dikkat etmesi gerekiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Çocukları dijital dünyada takip etmenin rehberi hazırlandı: Bu iki adıma dikkat
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 18:23

Dijital dünyanın yaşamın her alanındaki etkinliği ve kontrolsüz ekran kullanımının içerisindeki zararları yaşanan okul saldırıları olayıyla bir kez daha gündeme geldi. Ailelerin bilinçlenmesi ve çocukların dijital ayak izlerinin takip edilebilmesi için uzmanlar rehberler hazırlıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
ÇOCUKLARI DİJİTAL DÜNYANIN ZARARLARINDAN KORUMA REHBERİ

Mobil Uygulama Geliştiricileri ve Yayıncıları Derneği (TMUG), "Çocuklarımızı Dijital Dünyada Koruyalım" başlıklı ücretsiz ebeveyn kontrol rehberini kamuoyuyla paylaştıklarını duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, mobil uygulamalar, bilgisayar, konsol oyunları ve YouTube içeriklerinin her gün milyarlarca çocuk tarafından denetimsiz biçimde kullanıldığı belirtildi.

Türkiye'nin en başarılı teknoloji ihracat ürünleri arasında yer alan mobil uygulamaların, aynı zamanda eğitim, gelişim ve yaratıcılık araçları olarak da işlev gördüğü kaydedilen açıklamada, asıl sorunun "Bu içerikler çocuğumuza kim eşliğinde, ne kadar süre ve hangi ortamda ulaşıyor?" olduğu ifade edildi.

AİLELER ANDROID VE IOS ÜZERİNDEN ÇOCUKLARINI TAKEP ETMELİ

Açıklamada, araştırmaların, şiddete yatkınlığın kaynağının, içeriğin türü değil, çocuğun aile içindeki bağ kalitesi, sosyal izolasyon düzeyi ve dijital tüketiminin denetlenmemiş olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Dernek olarak, sektörün sorumluluklarının farkında olduklarının belirtildiği açıklamada, "Bu nedenle, platform şirketlerinin yaş doğrulama ve içerik filtreleme mekanizmalarını daha etkin uygulaması gerektiğini savunuyoruz. BTK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde dijital okuryazarlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ebeveynlere somut ve uygulanabilir araçlar sunulması gerektiğine inanıyoruz." denildi.

Açıklamada, bu sorumlulukla bugün "Çocuklarımızı Dijital Dünyada Koruyalım" başlıklı ücretsiz ebeveyn kontrol rehberinin kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edilerek, "TMUG tarafından hazırlanan bu rehber, Android ve iOS cihazlarda ebeveyn kontrolünün adım adım nasıl kurulacağını, internet servis sağlayıcılarından güvenli internet paketinin nasıl aktif edileceğini, BTK, DNS ayarlarıyla tüm ev ağının nasıl korunacağını ve YouTube Kids ile Google SafeSearch gibi araçların nasıl kullanılacağını teknik bilgi gerektirmeden açıklamaktadır. Rehber, ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul veli grupları ve tüm ebeveynlerle ücretsiz olarak paylaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

ASIL MESELE EBEVEYN DENETİMİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen TMUG Genel Başkanı Volkan Ekiz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de milyonlarca kullanıcıya erişen uygulamaları temsil ettiğimiz sektör adına şunu açıkça ifade etmek istiyoruz, dijital içerikler, kendi başına şiddet üretmez. Ancak denetimsiz, yalnız ve bilinçsiz bir şekilde tüketildiğinde ciddi riskler taşıyabilir. Sorunun kaynağını yanlış adrese göndermek, gerçek çözümü ertelemekten başka bir işe yaramaz. Asıl mesele ebeveyn denetimi, dijital okuryazarlık ve çocuklarımızla kurduğumuz iletişimin kalitesidir."

BU İKİ ADIMA DİKKAT

Mobil Uygulama Geliştiricileri ve Yayıncıları Derneği özellikle ailelerin Google Family Link uygulaması indirilerek ebeveyn kontrolü başlatmasını tavsiye etti. Çocuğun hesabı eklenerek dijital içerik kullanımına sınırlama ve kontrol getirilebilir. Ayrıca ailelere güvenli internet paketi kullanmaları da tavsiye edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okul saldırısı sonrası kamera kurup ağladı! Tepkilerin ardından bakanlık inceleme başlattı
Başsavcılık düğmeye bastı: 7,5 milyon aboneli YouTube kanalına şiddeti teşvik suçundan erişim engeli
ETİKETLER
#çocuklar
#Dijital Okuryazarlık
#Dijital Dünya
#Ebeveyn Kontrolu
#Ekran Kullanımı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.