İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde okullarda yaşanan menfur saldırıların ardından dijital içeriklerin titizlikle incelendiği belirtildi. Yapılan incelemeler sonucunda, 7,5 milyonu aşkın abonesi bulunan "Minecraft Parodileri" isimli hesabın ihlaller gerçekleştirdiği saptanması ardından hesaba erişim engeli getirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Başsavcılık düğmeye bastı: 7,5 milyon aboneli YouTube kanalına şiddeti teşvik suçundan erişim engeli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, okullarda yaşanan saldırıların ardından dijital içerikleri inceleyerek 7,5 milyonu aşkın abonesi olan 'Minecraft Parodileri' adlı YouTube hesabına erişim engeli getirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, okullarda yaşanan menfur saldırılar nedeniyle dijital içerikleri inceledi. 7,5 milyonu aşkın abonesi olan 'Minecraft Parodileri' adlı YouTube hesabının ihlaller gerçekleştirdiği saptandı. Hesabın, özellikle okul çağındaki çocukları şiddet içerikli eylemlere teşvik edici, şiddeti meşru gösteren içerikler barındırdığı tespit edildi. Söz konusu hesap hakkında 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildi.

ŞİDDETİ MEŞRU GÖSTEREN İÇERİKLER TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ülkede son günlerde yaşanan okullara, öğrencilere ve öğretmenlere yönelik menfur silahlı saldırılar nedeniyle çalışma yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, YouTube isimli sosyal medya platformunda abone sayısı 7,5 milyonu aşan "Minecraft Parodileri" isimli hesabın, özellikle okul çağındaki çocukları, diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik edici, şiddete yönlendirici, şiddet ve suç teşkil eden eylemleri meşru gösteren ve bu eylemleri tasvip eden görüntü ile söz ve beyanlara yer verdiğinin tespit edildiği aktarıldı.

SULH CEZA HAKİMLİĞİNDEN ERİŞİM ENGELİ

Söz konusu hesap hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, talep üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ilgili sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildiği belirtildi.