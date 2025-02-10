ABD’de memurları bezdirme planı!

ABD'de hükümet, kamu çalışanlarını işten ayrılmaya zorlamak için radikal bir plan üretiyor. Elon Musk'ın başkanlığını yaptığı "Hükümet Verimlilik Departmanı" (DOGE), federal binaları ve ulaşım sistemlerini kötüleştirerek çalışanların işten ayrılmasını amaçlıyor.

BİNALAR KAPANIYOR, YOLLAR UZUYOR

Plana göre, askeri olmayan kamu binalarının yarısı satılacak. Bu da, kamu çalışanlarının daha uzak mesafelere gitmek zorunda kalmasına neden olacak. Washington Post'un haberine göre, çalışanların moralini düşürerek istifaları arttırmak temel hedef. Bir yetkili, "Binaları öyle kötü yapacaklar ki insanlar işten çıkmak zorunda kalacak" dedi.

YAPAY ZEKA DEVREDE

DOGE, İnsan çalışanların yerine yapay zekayı koymayı hedefliyor. Özellikle kamu kayıtlarını analiz ederek yapay zeka ile çalışanların yerini almak istiyor. Şimdiden, Kamu Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde (GSA) büyük oranda otomasyona geçileceği belirtiliyor. Bir kaynağa göre, "Amaç, işgücü yerine makineleri koymak. Her şey otomatik olacak. Teknokratlar, memurların yerini alacak" dedi.

YENİ BİR YAPAY ZEKA GELİYOR

DOGE ayrıca, GSA çalışanlarının verimliliğini arttırmak için "GSAi" adında bir sohbet botu geliştiriyor. Bu yapay zeka sistemi, sözleşmeleri analiz edecek ve belgeler hazırlayacak.

KAMU BİNALARI BOŞALIYOR

Associated Press'in haberine göre, GSA geçen sonbaharda 2.200 farklı bölgede toplam 8.397 bina kullanıyordu. Ancak yeni planda, 7.500 ofisin kira sözleşmesi iptal edilecek. GSA, binaları kapatırken memurların yeni çalışma alanlarını bulmakta zorlanıyor.

MEMURLARA TAZMİNAT TEKLİFİ

Trump yönetimi, kamu çalışanlarını azaltmak için 2 milyon memura tazminat ödeyerek işten ayrılma teklifinde bulundu. Ancak bir mahkeme, bu uygulamayı geçici olarak durdurdu.

