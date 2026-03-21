Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

ABD'de yeni F-35 hüsranı! Dev projenin perde arkası: Radar sistemi olmayacak

ABD'nin teknik arızalarla gündeme gelen F-35 savaş uçaklarıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin envantere katacağı yeni F-35'lerde radar sorunu patlak verdi. İşte detaylar...

ABD’nin 5. nesil ile ilgili bir kriz daha patlak verdi. Sık sık teknik gecikmeler ve kazalar sebebiyle olumsuz rapor alan F-35’ler için kritik karar verildi.

F-35'LERİN KRİTİK KAYBI

Breaking Defense'in haberine göre ABD’nin bu sonbaharda teslimatına başlamayı planladığı en yeni nesil F-35 savaş uçakları, yerleşik radar sistemleri olmadan hizmete girecek. Projede radar sistemlerinin geliştirmelerinin gecikmiş olması kararı aldırdı. Bu da uçağı geçici olarak tam muharebe operasyonları için uygunsuz hale getiriyor.

F-35 İÇİN RADAR RAPORU

Sorunun merkezinde, mevcut APG-81'in yerini alması amaçlanan yeni APG-85 radarı yer alıyor. Güncellenmiş sistem boyut olarak farklılık gösteriyor ve bu sisteme uygun olarak tasarlanan uçaklar, değiştirilmiş bir burun bölümü ve iç yapıyla zaten üretiliyor.

Pentagon, yeni radarın kullanıma sunulmasını F-35'lerin 17. parti üretimiyle aynı zamana denk getirmeyi hedeflemişti. Ancak, geliştirme sürecindeki aksaklıklar radarın hazır olma durumunu geciktirdi; bu da uçakların kendilerinin önce tamamlanacağı anlamına geliyor.

TARİH VERDİLER

Raporda, bu yapısal değişiklikler nedeniyle eski APG-81 radarının yeniden tasarlanan gövdeye entegre edilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.

Kaynaklar, en iyi ihtimalle APG-85'in nihai versiyonunun gelecek yıl hazır olabileceğini belirtiyor. Gecikme kısa sürerse, yalnızca sınırlı sayıda uçak etkilenecektir. Ancak zaman çizelgeleri kaymaya devam ederse, 100'den fazla savaş uçağı operasyonel radar sistemleri olmadan, bunun yerine geçici ekipman taşıyarak teslim edilebilir.

