ABD'den TikTok kararı! Google Play Store ve App Store'a geri döndü

Google ve Apple'dan yetkililer TikTok uygulamasının 19 Ocak'ta kısa süreliğine getirilen erişim engeli nedeniyle ABD'de kaldırılan Google Play Store ve App Store'a geri döndüğünü ifade etti. ABD'de telefonunda TikTok uygulaması olmayanlar, bu platformlardan uygulamayı indirebilecek.

Erişim engelinin kalkmasıyla telefonunda halihazırda uygulaması olanlar TikTok'u kullanmaya devam edebilmişti. Ancak 19 Ocak'tan bu yana ABD'deki kullanıcılar, Google Play Store ve App Store'dan bu uygulamaları indiremiyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınmasında sürenin uzatılabileceğini ifade etmişti.

TİKTOK NEDEN YASAKLANDI?

TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta kapatılarak aynı gün açıldı. Donald Trump, koltuğa oturur oturmaz bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzaladı.

Trump, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuştu.

TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

