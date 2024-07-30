ABD'nin gizli askeri yükünü uzaya taşıyacak USSF-51 uzay misyonu başladı

30 Temmuz 2024 15:42 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:42

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) gizli askeri yükünü uzaya taşıyacak olan havacılık ve uzay mühendisliği şirketi United Launch Alliance'ın (ULA) "Atlas V" roketi, 30 Temmuz Salı (bugün) son ulusal güvenlik görevini gerçekleştirdi.

Space.com sitesinin haberine göre, Atlas V roketi, ABD Uzay Kuvvetleri için USSF-51 adı verilen gizli bir görevle salı günü Türkiye saatiyle 13.45'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.

ATLAS V ROKETİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN SON ULUSAL GÜVENLİK GÖREVİ

Uzay Kuvvetleri'nin Uzay Sistemleri Komutanlığı'nın (SSC) bir parçası olan Fırlatma Yürütme Delta'nın kıdemli malzeme lideri Albay Jim Horne, 25 Temmuz Cuma günü yaptığı açıklamada şöyle demişti:

"Uzay Kuvvetleri Atlas V ekibi Ulusal Güvenlik Uzay kaldırma ihtiyaçlarımıza hizmet etme konusunda inanılmaz bir sicile sahip. Bu ekiple her zaman son derece iyi çalıştık ve Atlas V ile son fırlatışımız olan bu görev harika görünüyor!"

Son fırlatmanın Atlas V roketi ile ABD için gerçekleştirilen 58’inci ve son ulusal güvenlik görevi olduğu açıklanırken, taşınan yükün ne olduğuna ya da varış noktasına dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

İleri teknoloji ve havacılık şirketleri Lockheed Martin ile Boeing ortaklığında 2006 yılında kurulan ULA’nın başlıca müşterilerini NASA ve ABD Savunma Bakanlığı oluşturuyor. Daha önce ABD ordusuna ait iletişim uyduları ve farklı uzay araçlarını yörüngeye gönderen şirketin farklı ticari müşterilere de hizmet verdiği biliniyor.