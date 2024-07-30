Milli Atıcı Oğuzhan Tüzün, ilk madalyasını 1999'da dünya şampiyonu olarak kazandı

30 Temmuz 2024 11:25 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:38

Olimpiyatlarda atıcılık karma finalde yarışacak olan Şevval İlayda Tarhan, 2000 yılında Ankara'da doğdu

Olimpiyatlarda atıcılık karma finalde yarışacak olan Şevval İlayda Tarhan, 2000 yılında Ankara'da doğdu

Fransa'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda heyecan sürerken 30 Temmuz günü programında Oğuzhan Tüzün trap atışı yer alıyor.

Tüzün, 1982 yılında doğarken küçük yaşlardan itibaren spor ile yakından ilgileniyor.

MİLLİ ATICI OĞUZHAN TÜZÜN KİMDİR?

20 Ekim 1982 tarihinde dünyaya gelen isim spora babası Özer Tüzün'ün yönlendirmesiyle 15 yaşındayken başladı.

İlk madalyasını 1999 senesinde dünya şampiyonu olarak kazanan Tüzün, 2000 Yaz Olimpiyatları'na katılırken trap 107 puan ile sıralamada 30. oldu.

Aynı sene Avrupa Şampiyonası'na katılarak bronz madalya almaya hak kazandı. 2002 Uluslararası Dünya Gençler Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya alan isim 2003 Avrupa dördüncüsü oldu.

Üniversitelerarası Dünya Şampiyonası'nda dünya rekoru kıran Tüzün, 2004 Şubat ayında Sidney'deki Dünya Şampiyonası'nda birincilik aldı.

2012 senesinde gerçekleşen Atıcılık Dünya Kupası'nın ilk ayağında birincilik derecesi alarak 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını kazandı.

Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre 2014 yılında Avan 2016 Rio Olimpiyatları'nda desteklenecek ve madalya vadeden 16 altın çocuk arasında yer aldı.