ABD’yi çökerten DeepSeek’e büyük suçlama

29 Ocak 2025 10:15 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:19

Beyaz Saray yapay zeka danışmanı David Sacks, Çinli DeepSeek'in OpenAI'nin verilerini kullanarak kendi modelini geliştirdiğini öne sürdü. DeepSeek'in hızlı yükselişi şüphe uyandırırken, Amerikan şirketleri yapay zeka kopyalamaya karşı yeni önlemler alabilir!

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ABD'nin Beyaz Saray yapay zeka danışmanı David Sacks, Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Sacks, DeepSeek'in kendi teknolojisini geliştirmek için OpenAI'nin yapay zeka modellerinin çıktılarından faydalandığını öne sürdü.

"ÖNEMLİ KANITLAR VAR"

Başkan Donald Trump tarafından yapay zeka danışmanı olarak atanan Sacks, "DeepSeek’in OpenAI verilerini kullanarak kendi modelini geliştirdiğine dair güçlü kanıtlar var" dedi.

Fox News'e konuşan Sacks, yapay zeka dünyasında "damıtma" (distillation) olarak bilinen bir teknikten bahsetti. Bu yöntemde, bir yapay zeka modeli, başka bir modelin ürettiği verileri kullanarak eğitiliyor ve benzer yetenekler geliştirebiliyor.

Sacks, "DeepSeek’in yaptığı şey, OpenAI modellerinden bilgi damıtmak. OpenAI'nin bu durumdan memnun olduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Ancak, bu iddiaları destekleyen kanıtların detaylarını paylaşmadı.

DEEPSEEK'İN BAŞARISI ŞÜPHE UYANDIRDI

Teknoloji dünyasında DeepSeek’in bu kadar hızlı bir şekilde gelişmiş bir yapay zeka modeli üretmesi merak uyandırdı. Şirketin, OpenAI gibi büyük bir altyapıya sahip olmadan bu seviyeye ulaşması bazı uzmanları şüpheye düşürdü.

DeepSeek'in yapay zeka modelinin, çok sayıda gelişmiş grafik işlem birimi (GPU) kullanmadan yüksek performans sunduğu belirtiliyor. Bu gelişme, yapay zeka dünyasında büyük yankı uyandırırken, Sacks bu başarıyı "etkileyici" olarak değerlendirdi.

AMERİKAN ŞİRKETLERİ ÖNLEM ALACAK MI?

Sacks, DeepSeek gibi şirketlerin OpenAI gibi büyük yapay zeka firmalarının çalışmalarını kopyaladığı yönündeki tartışmaların, Amerikan şirketlerini damıtma yöntemini engellemek için yeni adımlar atmaya zorlayacağını söyledi.