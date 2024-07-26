Adblocker eklentileri, son YouTube güncellemesi ile tarihe karışabilir! Videolar karardı

26 Temmuz 2024 16:30 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 16:30

Google ile reklam engelleyiciler (adblocker) arasındaki YouTube reklam engelleme savaşı yeni bir bölümle devam ediyor ve bu sefer Google büyük bir zafer kazanabilir.

Google, bir süredir YouTube'da reklam engelleyici uzantıları yasaklamaya çalışıyordu, ancak bu programlar şirketin fikirlerini aşmanın bir yolunu bulmuştu. Bu durum, Google'ın tüm reklam engelleyici uygulamaları tamamen durduramayabileceğini gösteriyordu.

Ancak YouTube'un yaptığı son güncelleme, kazın ayağı öyle değil dedirtti.

Android Police sitesinin aktardığına göre bazı kullanıcılar, adblocker eklentilerinin reklamları engellemesini zorlaştırabilecek yeni bir reklam teknolojisinin YouTube'da göründüğünü fark etmeye başladı.

ADBLOCKER AÇAN, YOUTUBE SİYAH EKRAN HATASI YAŞIYOR

Buna göre, reklam engelleyici aktifken video açıldığında ekranda siyah bir kaplama beliriyor. Bir Reddit kullanıcısı, atlanamayan 6 saniyelik siyah ekranı gösteren ekran görüntüsünü paylaşarak başına gelen olayı şu sözlerle anlattı:

"Sadece bir YouTube videosu açtım ve 6 saniyelik atlanamayan bir boşlukla karşılaştım (muhtemelen uBlock Origin tarafından engellenen bir reklam). Bu, reklamların doğrudan video akışına enjekte edileceğini düşündürüyor."

Diğer Reddit kullanıcıları da bu durumu doğruladı. Bazıları sayfayı yenilemenin sorunu çözebileceğini söyledi. Başka bir olası çözüm ise Google hesaplarından çıkış yapmak olarak belirtildi. Ancak bu çözümlerin muhtemelen geçici olacağı tahmin ediliyor.

YOUTUBE: GÜVENLİK STANDARTLARIMIZI YÜKSELTTİK

Öte yandan YouTube, topluluk sayfalarında adblocker eklentileri ile ilgili olarak, "YouTube'daki tarayıcı uzantıları için güvenlik standartlarımızı yükseltiyoruz" dedi.

Bahse konu olan güvenlik özelliklerinin ne olduğu açıklanmasa da şirket, bu özelliklerin "izleyicileri ve içerik oluşturucuları ele geçirme veya veri hırsızlığı gibi siber saldırılardan korumaya yardımcı olacağını" söylüyor. Hangi uzantıların güncellemeden etkileneceği ise belirsiz.