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Editor
 | Ömer Faruk Dogan

AJet uçaklarına uydu bağlantılı internet müjdesi! TÜRKSAT duyurdu

TÜRKSAT, 2025 yılı içinde AJet uçaklarında uydu bağlantılı yüksek hızlı internet hizmetini devreye alarak, yolcuların gökyüzünde de dünyayla kesintisiz iletişim kurmasını sağlayacak. TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 9. Ulusal YBS Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, büyük veri, yapay zeka ve yerli teknoloji üretimi konularında Türkiye'nin potansiyeline dikkat çekti. Yerli uydu Türksat 6A'nın başarıyla hizmete alındığını hatırlatan Atalay, Türkiye'nin dijital altyapı çözümlerini artık dost ve kardeş ülkelere ihraç ettiğini de vurguladı.

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AJet uçaklarına uydu bağlantılı internet müjdesi! TÜRKSAT duyurdu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 12:03

TÜRKSAT havacılık sektörüne yönelik önemli bir hamleye imza atıyor. Şirket bu yıl içinde AJet filosundaki uçaklarda uydu bağlantılı internet hizmeti sunacak. Böylece yolcular, gökyüzünde seyahat ederken de internet ihtiyaçlarını karşılayabilecekler.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yönetişim Bilişim Sistemleri Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen 9. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Teknolojinin son 40 yılda gösterdiği büyük ilerlemeye dikkati çeken Atalay, 40 yıl önce, bulundukları yeri tahayyül bile edemeyeceklerini, bugünse 40 yıl sonrasını öngörmenin imkansız hale geldiğini vurguladı.

AJet uçaklarına uydu bağlantılı internet müjdesi! TÜRKSAT duyurdu

"ARTIK BÜYÜK VERİ VAR"

"Artık büyük veri var ve onu işleyebilecek işlemci gücüne de sahibiz" diyen Atalay, küresel veri büyüklüğünün her 1,5 yılda bir insanlık tarihi boyunca üretilen bilgiyi ikiye katladığının altını çizdi. Bugün dünyada 178 zettabayt veri üretildiğini kaydeden Atalay, bu verilerin hem servet hem de doğru yönetilmediğinde büyük bir dert olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"VERİ, ALTIN VE PETROLDEN DAHA DEĞERLİ"

Verinin bugün altın ve petrolden daha değerli olduğunu vurgulayan Atalay, yapay zekanın insan zekasının işlem kapasitesine yaklaşmasının 2050 yılı civarında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Atalay, Türk mühendislerinin dünya çapında yeteneklere sahip olduğuna dikkati çekerek, dünyanın en iyi mühendislerine sahip olduklarını belirtti. "Tek ihtiyacımız disiplin. Daha fazla çalışarak çok daha başarılı olabilirsiniz, olmalısınız" ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT'ın devam eden projelerine ilişkin de bilgi veren Atalay, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türksat 6A uydusunun yakın zamanda hizmete alındığını ve bu projeyle Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen sayılı ülkeler arasına girdiğini hatırlattı.

Uçak içi internet projeleri hakkında da konuşan Atalay, Türk Hava Yolları iş birliğiyle uçaklarda kesintisiz ve yüksek hızlı internet hizmeti sunulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini anlattı. Uydu üzerinden sağladıkları uçak içi internet hizmetiyle yolcuların, gökyüzünde de dünyayla bağlantılarını sürdürebileceklerini belirten TÜRKSAT Genel Müdürü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda sunduğumuz çözümler hem teknolojik hem de milli bir kazanımdır. Bu yıl içinde AJet uçaklarında hizmete girmesini planlıyoruz. Daha sonra da tüm THY uçaklarına bu hizmeti sağlayacağız."

AJet uçaklarına uydu bağlantılı internet müjdesi! TÜRKSAT duyurdu

"TÜRKSAT, DOST VE KARDEŞ ÜLKELER İÇİN DE DİJİTAL ALTYAPILAR ÜRETİYOR"

TÜRKSAT'ın sadece Türkiye için değil, dost ve kardeş ülkeler için de dijital altyapılar ürettiğine vurgu yapan Ahmet Hamdi Atalay, e-Devlet Kapısı'nın artık bir ürün haline geldiğini ve bu altyapıyı her parasını veren ülkeye satmayacaklarını, sadece dost ve kardeş ülkelere ihraç edeceklerini ifade etti:

"Bu vizyonun 2 önemli sonucunun olacak, e-Devlet sistemine akıl katmak ve deneyimimizi ihtiyaç duyan ülkelere taşımak. Şu anda KKTC'de uyguluyoruz. Türkiye ve KKTC'de edindiğimiz deneyimi, ihtiyaç duyulan dost ülkelere ihraç edeceğiz. Her isteyen değil, güven esasına dayalı ülkelerle paylaşacağız."

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Sıkça Sorulan Sorular

TÜRKSAT nedir?
TÜRKSAT, Türkiye'nin uydu haberleşme ve kablo yayın hizmetlerini sağlayan şirkettir. Uydu üretimi, fırlatılması ve işletilmesi alanında çalışır. Ayrıca internet altyapısı ve kablo TV hizmetleri de sunar.
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#Teknoloji
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