Akıllı telefon pazarında kartlar yeniden dağıtıldı: Huawei liderliği geri alırken Apple'a kötü haber

Çinli teknoloji devi Huawei, ABD'nin ticaret kısıtlamaları sonrası karşılaştığı zorlukların ardından, Apple gibi rakiplerini geride bırakarak Çin akıllı telefon pazarındaki liderliğini geri kazandı. Bu marka için dört yıl aradan sonra büyük bir geri dönüş anlamına geliyor.

HUAWEI ÇİN'DE TAHTI GERİ ALDI

IDC raporuna göre, 2025'in ikinci çeyreğinde Huawei 12 milyondan fazla cihaz satarak Çin'deki akıllı telefon satışlarının yüzde 18'ini oluşturdu. Öte yandan ülkedeki toplam akıllı telefon satışları bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında düşüş göstererek 69 milyona geriledi.

Diğer büyük Çinli markaların da bu dönemde hafif bir düşüş yaşadığı bildirildi. Vivo yüzde 10,1'lik bir düşüşle ikinci sıraya gerilerken Oppo üçüncü sırada yer aldı. Xiaomi ise dördüncü sıraya yerleşmiş durumda.

Bununla birlikte Huawei'nin liderliği sürdürüp sürdüremeyeceği, diğer firmaların yıl sonuna doğru duyuracağı yeni amiral gemisi telefonlarının ne kadar başarılı olduğuna bağlı olacak. Bu arada, Huawei'nin 2025'in sonlarına doğru dört yeni amiral gemisi çipini tanıtması bekleniyor.