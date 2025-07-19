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Teknoloji
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 | Ömer Faruk Dogan

Akıllı telefon pazarında kartlar yeniden dağıtıldı: Huawei liderliği geri alırken Apple'a kötü haber

Huawei, son yıllarda karşılaştığı ticaret kısıtlamalarına rağmen büyük bir geri dönüş yaparak Çin akıllı telefon pazarındaki liderlik koltuğunu tekrar kazandı. Apple içinse tehlike çanları çalıyor.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 15:48

Çinli devi Huawei, ABD'nin ticaret kısıtlamaları sonrası karşılaştığı zorlukların ardından, gibi rakiplerini geride bırakarak Çin akıllı telefon pazarındaki liderliğini geri kazandı. Bu marka için dört yıl aradan sonra büyük bir geri dönüş anlamına geliyor.

HUAWEI ÇİN'DE TAHTI GERİ ALDI

IDC raporuna göre, 2025'in ikinci çeyreğinde 12 milyondan fazla cihaz satarak Çin'deki akıllı telefon satışlarının yüzde 18'ini oluşturdu. Öte yandan ülkedeki toplam akıllı telefon satışları bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında düşüş göstererek 69 milyona geriledi.

Diğer büyük Çinli markaların da bu dönemde hafif bir düşüş yaşadığı bildirildi. yüzde 10,1'lik bir düşüşle ikinci sıraya gerilerken üçüncü sırada yer aldı. ise dördüncü sıraya yerleşmiş durumda.

Bununla birlikte Huawei'nin liderliği sürdürüp sürdüremeyeceği, diğer firmaların yıl sonuna doğru duyuracağı yeni amiral gemisi telefonlarının ne kadar başarılı olduğuna bağlı olacak. Bu arada, Huawei'nin 2025'in sonlarına doğru dört yeni amiral gemisi çipini tanıtması bekleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Huawei hangi ülkenin?
Çin merkezli bir teknoloji şirketi olan Huawei, 1987 yılında Shenzhen'de kuruldu ve dünya çapında telekomünikasyon altyapıları, akıllı telefonlar ve diğer teknoloji ürünleri üretiyor.
ETİKETLER
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#Çin Akıllı Telefon Pazarı
#Teknoloji
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