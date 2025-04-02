Akıllı telefon piyasasında Samsung krizi! Uzun zamandır beklenen o model ertelendi

Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı telefonu Galaxy S25 Edge modelinin piyasaya çıkışı, gelen son bilgilere göre ertelendi. Daha önce 15 Nisan'da raflardaki yerini alacağı öne sürülen model, nisan ayı içerisinde tanıtılmayacak.

SamMobile sitesinin aktardığına göre mayıs ayında tanıtılması planlanan Galaxy S25 Edge'in, haziran ayına bile sarkma ihtimali bulunuyor.

Daha önce sızdırılan resmi basın görselleri, cihazın tasarımını gözler önüne sermişti. İnce yapısı ve şık duruşuyla öne çıkan amiral gemisi telefonun başlangıçta üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağı da bu görseller sayesinde kesinleşti.

GALAXY S25 EDGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Titanyum alaşımlı çerçeve ile dayanıklılık ve premium hissiyat bir arada sunulacak. Cihaz yalnızca 5,84 mm kalınlığında ve 162 gram ağırlığında olup, Avrupa pazarında iki farklı konfigürasyonla kullanıcılarla buluşacak: 12 GB RAM + 256 GB depolama ile 12 GB RAM + 512 GB depolama.

Fiyatı, depolama kapasitesine göre değişiklik göstereceği söylenen telefonun, 256 GB'lık versiyon için 1.200 ila 1.300 euro arası, 512 GB'lık versiyon için 1.300 ila 1.400 euro arası etikete sahip olacağı iddia ediliyor. Batarya kapasitesi ise normal S25'ten 100 mAh daha düşük olarak 3.900 mAh seviyesinde tutulacak. Telefon, 25W hızlı şarj desteğini de es geçmeyecek.

SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK

Samsung, Galaxy S25 Edge'den ilk etapta 40 bin adet üretecek. Snapdragon 8 Elite işlemcisinden gücünü alan akıllı telefon, arkada 200 Megapiksel geniş açılı ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameralar taşırken 6,7 inç boyutundaki AMOLED 2X ekran, 2K çözünürlüğe (3,120 x 1,440 piksel) ve 2.600 nit maksimum parlaklık değerine sahip olacak.

Ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörünü bünyesinde barındıracağı ifade edilen mobil cihaz, dış dünyayla bağlantısını Bluetooth 5.4, 5G desteği ve Wi-Fi 7 kablosuz bağlantı teknolojileriyle kuracak.