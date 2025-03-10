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 | Ömer Faruk Dogan

Almanya diken üstünde! 'Trump, F-35 savaş uçaklarını tek düğmeyle devre dışı bırakabilir'

Almanya'nın ABD'den satın almayı planladığı F-35 savaş uçaklarıyla ilgili büyük bir kriz patlak verdi. Uzmanlar, Trump'ın tek bir düğmeyle uçakları devre dışı bırakabileceğini iddia ederken, silah ithalatının yarısından fazlasını Amerika'dan karşılayan Avrupa'da savunma bağımsızlığı tartışmaları alevlendi. Almanya'nın F-35 sözleşmesinden çekilebileceği konuşuluyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 17:38

Donald Trump'ın, Almanya'nın satın almayı planladığı Amerikan F-35 savaş uçaklarını uzaktan devre dışı bırakabileceği iddiaları Avrupa'da endişeye yol açtı. Almanya, 8,3 milyar euroluk bir anlaşma kapsamında 35 adet F-35 savaş uçağı tedarik etmeye hazırlanıyor. Ancak uzmanlar, ABD'nin uçaklar üzerinde kontrol sağlayarak herhangi bir anda kullanılamaz hale getirebileceğinden endişeli.

F-35 Savaş Uçağı

F-35 SAVAŞ UÇAKLARINDA 'KILL SWITCH' VAR MI?

Amerika Birleşik Devletleri'nin, F-35 savaş uçaklarını çalışamaz hale getirebilecek bir kill switch (kapatma anahtarı) düğmesine sahip olduğu uzun süredir spekülasyon konusu olsa da bugüne kadar kanıtlanamamıştı.

Ancak Trump'ın Ukrayna konusundaki siyasi hedeflerini hayata geçirebilmek için aynı radikal yöntemi kullanabileceği yönündeki kaygılar artıyor. Bu hafta Trump, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımları dondurdu ve istihbarat paylaşımını durdurarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye Rusya ile barış görüşmeleri yapması ve Washington ile bir maden anlaşması imzalaması için baskı yaptı.

UKRAYNA'NIN F-16 UÇAKLARI ÇALIŞMAYI DURDURDU

Cumartesi günü, Ukrayna ordusunun ABD'den tedarik ettiği F-16 savaş uçaklarının, radar sistemleri için gerekli teknik desteğin kesilmesi sebebiyle çalışmayı durdurduğu haberleri ortaya çıktı. Alman savunma şirketi Hensoldt'un sözcüsü Joachim Schranzhofer, Bild gazetesine verdiği demeçte, buna dikkat çekerek, "F-35'te kill switch olduğu iddiası sadece bir söylentiden ibaret değil" dedi.

İsviçre Savunma Bakanlığı ise ABD'nin F-35'leri uzaktan devre dışı bırakabileceğine dair iddiaları reddetti ve uçakların operatörleri tarafından "her zaman bağımsız ve otonom olarak kullanılabileceğini" savundu.

Belçika Savunma Bakanı General Frederik Vansina da "F-35 uzaktan kumandalı bir uçak değil" diyerek İsviçre Savunma Bakanlığı ile aynı görüşte olduğunu belirtti.

ALMANYA, F-35 SÖZLEŞMESİNDEN CAYABİLİR

Münih Güvenlik Konferansı'nın eski başkanı Wolfgang Ischinger, Bild gazetesine, Trump'ın Ukrayna'ya yönelik desteğini çekmesinin Almanya'nın ABD ile savunma alanındaki ilişkileri için kötü bir işaret olduğunu söyledi.

F-35'lerin uzaktan kullanıma kapatılma ihtimalini de değerlendiren Ischinger, "Eğer ABD'nin gelecekte Almanya'nın F-35 uçaklarına Ukrayna'da yaptığını yapacağından korkmamız gerekiyorsa, o zaman sözleşmenin iptali gündeme gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA'NIN SAVUNMADA ABD'YE BAĞLILIĞI SON YILLARDA ARTTI

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne (SIPRI) göre, 2019-2023 yılları arasında Avrupa devletleri, silah ithalatının yaklaşık yüzde 55'ini ABD'den sağladı. 2014-2018 yıllarında arasında ise Amerika, ithalatın yüzde 35'ini karşılıyordu.

SIPRI Direktörü Dan Smith, Avrupa-ABD ilişkilerinin sürdürülmesinin, Avrupalı NATO devletlerinin Amerika'dan ithalat yapma kararının nedenlerinden biri olduğunu ifade etti.

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Sıkça Sorulan Sorular

MMU KAAN nedir?
Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN, Türkiye’nin savunma sanayisinde bağımsızlığını pekiştirmek amacıyla Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen beşinci nesil bir savaş uçağıdır.
ETİKETLER
#Almanya
#ukrayna
#donald trump
#avrupa
#f-35
#nato
#savunma
#Amerikan Uçağı
#Kill Switch
#Silah Ihracatı
#Teknoloji
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