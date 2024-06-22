Amazon'un asistanı Alexa, yapay zeka ile yenileniyor... Ama bir sorun var!

22 Haziran 2024 15:36 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 15:37

Geçtiğimiz yıl, Amazon'un cihazlar ve hizmetlerden sorumlu eski kıdemli başkan yardımcısı David Limp, Alexa'nın daha yetenekli bir versiyonu için ücretlendirme yapılacağını söylemişti. Şimdi bunun ne kadara mal olabileceğine dair bir haber ortaya çıktı.

YENİ AMAZON ALEXA ÜCRETLİ OLACAK

Reuters tarafından yayınlanan bir rapor, Amazon'un Alexa'nın yapay zeka ile güçlendirilmiş versiyonunun Prime üyeliğine ek olarak aylık 5 ila 10 dolar arasında bir ücrete tabi olabileceğini öne sürüyor.

Reuters'e konuşan kaynaklar, Amazon'un yeni Alexa'yı ağustos ayında piyasaya sürmeyi hedeflediğini ve bunun sesli asistanı elden geçirmek için "umutsuz bir girişim" olduğunu belirtiyor.

SÜREKLİ ALEXA DEMEYE GEREK KALMAYACAK

Alexa'nın ücretli versiyonu, kullanıcıların asistanla konuşurken sürekli "Alexa" demesini gerektirmeyebilir. Kısa bir e-posta yazmak ve Uber Eats'ten yemek siparişi vermek gibi birden fazla isteği tek bir komutla tamamlayabileceği bildiriliyor.

Reuters tarafından bildirildiği üzere, daha gelişmiş Alexa, kullanıcılardan "öğrenme" ve bir müşterinin alarmı çaldığında kahve cezvesini açmak gibi rutinler oluşturma yeteneği de sunabilir. Bu, Amazon'un Alexa için Prime ile birlikte gelmeyen bir abonelik sunmayı planladığını söyleyen CNBC'nin geçen ayki raporuyla uyumlu.

Öte yandan Amazon, Alexa'nın ücretsiz sürümünü devre dışı bırakmayacak. Reuters tarafından belirtildiği üzere, Amazon hâlâ temel sürümü yeni üretken yapay zeka özellikleri sunan bir sürümle değiştirmeyi planlıyor, ancak daha gelişmiş bir Alexa için ücret isteyecek.

Yapay zekalı Alexa, müşterilerin bir dağ tırmanışı için ne tür şapka ve eldiven almaları gerektiği gibi alışveriş tavsiyeleri istemelerine izin verecek. Bu, Amazon'un yapay zekalı alışveriş sohbet robotu Rufus'un sağlayabildiği bilgi türüne benziyor.