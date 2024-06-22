Tgrt Haber
Haberler>Teknoloji>Amazon'un asistanı Alexa, yapay zeka ile yenileniyor... Ama bir sorun var!

Amazon'un asistanı Alexa, yapay zeka ile yenileniyor... Ama bir sorun var!

Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: The Verge
22 Haziran 2024 15:36 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 15:37
Amazon&#039;un asistanı Alexa, yapay zeka ile yenileniyor... Ama bir sorun var!

Amazon, Siri ve Google Asistan gibi uygulamalara rakip asistanı Alexa'yı yapay zeka ile yenileyecek. Fakat yenilenen Alexa ücretli olacağından herkes kullanamayacak.

Geçtiğimiz yıl, Amazon'un cihazlar ve hizmetlerden sorumlu eski kıdemli başkan yardımcısı David Limp, Alexa'nın daha yetenekli bir versiyonu için ücretlendirme yapılacağını söylemişti. Şimdi bunun ne kadara mal olabileceğine dair bir haber ortaya çıktı.

YENİ AMAZON ALEXA ÜCRETLİ OLACAK

Reuters tarafından yayınlanan bir rapor, Amazon'un Alexa'nın yapay zeka ile güçlendirilmiş versiyonunun Prime üyeliğine ek olarak aylık 5 ila 10 dolar arasında bir ücrete tabi olabileceğini öne sürüyor.

Reuters'e konuşan kaynaklar, Amazon'un yeni Alexa'yı ağustos ayında piyasaya sürmeyi hedeflediğini ve bunun sesli asistanı elden geçirmek için "umutsuz bir girişim" olduğunu belirtiyor.

Amazon'un asistanı Alexa, yapay zeka ile yenileniyor... Ama bir sorun var! - 1. Resim

SÜREKLİ ALEXA DEMEYE GEREK KALMAYACAK

Alexa'nın ücretli versiyonu, kullanıcıların asistanla konuşurken sürekli "Alexa" demesini gerektirmeyebilir. Kısa bir e-posta yazmak ve Uber Eats'ten yemek siparişi vermek gibi birden fazla isteği tek bir komutla tamamlayabileceği bildiriliyor.

Reuters tarafından bildirildiği üzere, daha gelişmiş Alexa, kullanıcılardan "öğrenme" ve bir müşterinin alarmı çaldığında kahve cezvesini açmak gibi rutinler oluşturma yeteneği de sunabilir. Bu, Amazon'un Alexa için Prime ile birlikte gelmeyen bir abonelik sunmayı planladığını söyleyen CNBC'nin geçen ayki raporuyla uyumlu.

Amazon'un asistanı Alexa, yapay zeka ile yenileniyor... Ama bir sorun var! - 2. Resim

Öte yandan Amazon, Alexa'nın ücretsiz sürümünü devre dışı bırakmayacak. Reuters tarafından belirtildiği üzere, Amazon hâlâ temel sürümü yeni üretken yapay zeka özellikleri sunan bir sürümle değiştirmeyi planlıyor, ancak daha gelişmiş bir Alexa için ücret isteyecek.

Yapay zekalı Alexa, müşterilerin bir dağ tırmanışı için ne tür şapka ve eldiven almaları gerektiği gibi alışveriş tavsiyeleri istemelerine izin verecek. Bu, Amazon'un yapay zekalı alışveriş sohbet robotu Rufus'un sağlayabildiği bilgi türüne benziyor.

Kaynak: The Verge
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...