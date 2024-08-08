Android 15 ile akıllı telefonlara, iPhone'a benzer görev çubuğu geliyor

08 Ağustos 2024 09:13 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 09:13

En güçlü Android telefonlar: Temmuz ayının performans sıralaması belli oldu

En güçlü Android telefonlar: Temmuz ayının performans sıralaması belli oldu

Android 15, bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürüldüğünde, video izlerken kullanıcıların dikkatini dağıtan bildirimleri durdurmak için yeni bildirim kontrolleri ve telefonlara "küçük" bir görev çubuğu getirebilir.

Görev çubukları şu anda sadece tabletlerde ve Samsung Galaxy Z Fold 6 gibi büyük katlanabilir ekranlı cihazlarda bulunuyor. Ancak Android 15, bu faydalı aracı katlanabilir olmayan telefonlara da getirecek. Android Authority, bu küçük görev çubuğunun kodlarına ulaştı ve YouTube video demosu, iki uygulamanın aynı anda ekranda görünmesini sağlayabileceğini gösteriyor.

ANDROID 15 İLE GÖREV ÇUBUĞU, TELEFONLARA GELİYOR

Büyük telefonlar için de Google, kullanıcılara iki stil arasında geçiş yapma seçeneği sunacak: kalıcı ve kayan stil. Kalıcı stil her zaman yer kaplarken, küçük cihazların kullanacağı geçici kayan stil erişilmesi zor olabilir. Android 15 ile, ihtiyaçlarınıza en uygun stili seçebileceksiniz.

Görev çubuğu ilk olarak büyük ekranlı cihazlara yönelik özel bir Android sürümü olan Android 12L ile birlikte tanıtılmıştı. Orijinal sürümünde, Android görev çubuğu kullanıcının ana ekran yuvasından alınan uygulama simgeleriyle ekranın alt kısmında yer alıyordu.

Ekranda sürekli olarak gösteriliyor ve masaüstü işletim sistemlerindeki görev çubuklarına benzer şekilde ekranın tüm genişliğini kaplıyordu. Ancak Android 13'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte Google, görev çubuğunu boş bir alana uzun basarak gizlenebilir hale getiriyor.