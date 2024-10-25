Android 15 QPR1 Beta 3 güncellemesi yayında! İşte tüm yenilikler

25 Ekim 2024 09:07 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:14

Google, Android kullanıcılarının uzun zamandır beklediği Android 15 QPR1 Beta 3 güncellemesini nihayet yayınladı. İlk olarak Pixel cihazları için gelen bu güncelleme, güvenlikten performansa birçok alanda önemli iyileştirmeler sunuyor. Yeni sürümde toplamda 28'i sistemde, 29'u Pixel cihazlarına özel olmak üzere birçok güvenlik açığı kapatıldı. İşte güncellemenin getirdiği en dikkat çeken yenilikler…

Kritik Güvenlik Sorunları Çözüldü

Yeni Android 15​ QPR1 Beta 3 sürümü, özellikle güvenlik alanında ciddi iyileştirmeler sağlıyor. Pixel​ cihazlarının modemindeki kritik güvenlik açığı giderildi. Android Paket Denetçisi ile ilgili yaşanan sorun da çözüldü. Ayrıca Android’in güvenlik altyapısında yer alan TrustyOS'ta bulunan bazı önemli açıklar kapatıldı. Kullanıcılar artık daha güvenli bir mobil deneyim yaşayacak.

Daha İyi Performans ve Sorun Giderme

Güncelleme, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen birçok soruna çözüm getiriyor. İşte Android 15 QPR1 Beta 3 ile düzeltilen bazı sorunlar:

Bildirimlerde yaşanan aksaklıklar giderildi.

Cihazların donması ve aniden yeniden başlatılması sorunu çözüldü.

Bluetooth’a bağlanıldığında ses düğmeleri ile ilgili problem düzeltildi.

Ana ekrandaki simgelerin yanlış görüntülenmesi sorunu çözüme kavuşturuldu.

Kullanıcı değiştirirken yaşanan yavaşlama ve donma sorunları giderildi.

Sistem arayüzündeki bazı hatalar onarıldı.

Katlanabilir cihazlarda ekran açıldığında boş ekran sorunu çözüldü.

Uyarı bildirimlerinde yaşanan hatalar giderildi.

Hata raporları alınırken meydana gelen kilitlenmelerin önüne geçildi.

Bluetooth ile sanal cihazlar arasında bağlantı kurarken yaşanan bazı sorunlar çözüldü.

Çeşitli sistem kararlılığı ve bağlantı iyileştirmeleri sağlandı.

Yeni Ses Kontrol Özelliği

Android 15 QPR1 Beta 3, ses kontrolü konusunda da yenilikler getiriyor. Yeni sürümle birlikte gelişmiş LE ses kontrolü özelliği devreye giriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, cihazlarına bağlı her bir Bluetooth cihazının ses seviyesini ayrı ayrı kontrol edebiliyor. Ayrıca ses seviyesi tuşu yalnızca ana cihaz için işlev gösteriyor, böylece diğer cihazlarda ses karışıklığı yaşanmıyor.

Pixel Sahiplerine Daha Akıcı Bir Deneyim

Google, Android 15 QPR1 Beta 3 güncellemesi ile Pixel kullanıcılarına daha akıcı ve güvenli bir sistem sunmayı hedefliyor. Güvenlik açıklarının kapatılması ve yeni özelliklerle cihaz performansı daha da artıyor. Pixel kullanıcıları, bu güncellemeyle birlikte telefonlarını daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilecek.