Android 15'e arıza tespit özelliği geldi: Artık tamirciye gitmeye gerek yok!
Google, Android 15 beta sürümüne kullanıcıların cihazlarındaki donanım sorunlarını teşhis edebilecekleri "Donanım Teşhisi" adlı bir özellik ekledi.
Teknoloji devi Google, kullanıcıların akıllı telefonlarındaki veya tabletlerindeki donanım kaynaklı sorunları teşhis edebilecekleri yeni özelliğini Android 15 beta sürümüne ekledi.
Cihazınızdaki ana bileşenlerin doğru düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenize imkan tanıyan bu özellik sayesinde, teknik servise veya telefon tamircilerine başvurmaya gerek kalmayacak.
ANDROID 15'İN YENİ ÖZELLİĞİ: DONANIM TEŞHİSİ
"Android Authority" sitesinin haberine göre, "Donanım Teşhisi" isimli özellik, varsayılan olarak aktif olmayacak. İhtiyacınız olduğunda etkinleştirmeniz gerekecek.
"Bileşen Sağlığı" ve "Değerlendirme Modu" olmak üzere iki ana bölümden oluşan aracı çalıştırmak ise çok kolay. Bunun için; Ayarlar > Sistem > Cihaz Teşhisi yolunu izlemek yeterli oluyor. Bölümler şu kısımlardan oluşuyor:
- Bileşen Sağlığı: Bu bölümde, kullanıcılar ekran, dokunmatik ekran, pil ve depolama belleği gibi bileşenleri manuel olarak test edebiliyor.
- Ekran: Ölü piksel, ışık sızıntısı veya renk bozulmaları gibi sorunlar kontrol edilebiliyor.
- Pil: Pilin kalan kapasitesi, üretim tarihi, ilk kullanım tarihi ve şarj döngü sayısı gibi bilgiler gösteriliyor.
- Depolama Belleği: Depolama belleğinin kalan ömrü ve toplam kapasitesi kontrol edilebiliyor.
- Değerlendirme Modu: Bu mod, daha karmaşık testler için başka bir uyumlu cihazın kullanılmasını gerektiriyor. Değerlendirme süreci, bir QR kodunun taranmasını ve bazı testler için internet erişimini içeriyor.