Android 15'e arıza tespit özelliği geldi: Artık tamirciye gitmeye gerek yok!

21 Haziran 2024 16:44 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 16:45

Game of Thrones Legends mobil oyunu duyuruldu, bu yaz Android ve iOS için yayınlanacak

Game of Thrones Legends mobil oyunu duyuruldu, bu yaz Android ve iOS için yayınlanacak

Teknoloji devi Google, kullanıcıların akıllı telefonlarındaki veya tabletlerindeki donanım kaynaklı sorunları teşhis edebilecekleri yeni özelliğini Android 15 beta sürümüne ekledi.

Cihazınızdaki ana bileşenlerin doğru düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmenize imkan tanıyan bu özellik sayesinde, teknik servise veya telefon tamircilerine başvurmaya gerek kalmayacak.

ANDROID 15'İN YENİ ÖZELLİĞİ: DONANIM TEŞHİSİ

"Android Authority" sitesinin haberine göre, "Donanım Teşhisi" isimli özellik, varsayılan olarak aktif olmayacak. İhtiyacınız olduğunda etkinleştirmeniz gerekecek.

"Bileşen Sağlığı" ve "Değerlendirme Modu" olmak üzere iki ana bölümden oluşan aracı çalıştırmak ise çok kolay. Bunun için; Ayarlar > Sistem > Cihaz Teşhisi yolunu izlemek yeterli oluyor. Bölümler şu kısımlardan oluşuyor: