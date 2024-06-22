Android cihazların kontrol paneli Windows 11'e geliyor: İşte ilk görüntüler

22 Haziran 2024 15:35 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 16:35

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Microsoft'u geride bıraktı! Nvidia dünyanın en değerli şirketi oldu

Teknoloji devi Microsoft, Telefon Bağlantısı (Phone Link) uygulamasındaki özellikleri Windows 11 başlat menüsüne yerleştirdiği kapsamlı bir test sürecini başlattığını açıkladı.

Bu özellik sayesinde Android akıllı telefon kullanıcıları, cihazlarının pil durumu, mesajları, aramaları, fotoğrafları ve daha birçok bilgiyi doğrudan başlat menüsünde görebilecek.

PHONE LINK UYGULAMASINI AÇMAYA GEREK YOK

Bu bilgileri halihazırda yalnızca Phone Link uygulamasını açarak görebiliyorsunuz. Microsoft yeni özelliği şu ifadelerle duyurdu:

"Önemli bir güncellemeyi veya anı asla kaçırmamanızı sağlamak için telefon mesajlarınıza, aramalarınıza ve fotoğraflarınıza doğrudan Başlat'tan erişin. Telefonunuzda yaptığınız en son işlemlere kaldığınız yerden devam edin; hepsi, Başlat menüsü deneyiminize kusursuz bir şekilde entegre edildi."

Yeni özelliği yalnızca Android telefon sahibi olup Windows Insider programına katılan kullanıcılar deneyebiliyor. iPhone kullanıcılarına ise en azından şimdilik destek sunulmuyor.