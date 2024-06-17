Android için Chrome, web sayfalarını seslendirme özelliği kazandı

17 Haziran 2024 11:18 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 11:19

Google, Android Chrome tarayıcısına bir web sayfasını size yüksek sesle okuyabilen "Bu sayfayı dinle" adlı yeni bir seçenek ekledi.

The Verge'nin haberine göre bu özellik, müzik ya da podcast oynatıcılarda bulunanlara benzer oynatma kontrolleriyle birlikte geliyor ve duraklatmanıza, okuma hızını değiştirmenize, ileri sarmanıza ya da her seferinde 10 saniye ileri veya geri atlamanıza olanak tanıyor.

SES VE DİL DEĞİŞTİRİLEBİLİYOR

Kullanılan sesin yanı sıra dili de değiştirebiliyorsunuz. Google'ın özellik hakkındaki yardım sayfasına göre; İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Hintçe ve İspanyolca dahil olmak üzere birçok dil destekleniyor.

Bu özelliğe sahip olup olmadığınızı görmek için çok fazla metin içeren bir sayfaya gidin, ardından üç nokta menüsüne ve Çeviri seçeneğinin hemen altında görünmesi gereken "Bu sayfayı dinle" seçeneğine dokunun.

GOOGLE ASİSTAN'DAN WEB SAYFALARINI OKUMASINI İSTEYEBİLİRSİNİZ

Google Asistan'dan web sayfalarını size yüksek sesle okumasını ve hatta diğer dillere çeviri yapmasını isteyebilirsiniz. Ancak bu seçeneği seçmek sizi Chrome'dan çıkarıp Google uygulamasına götürürken, yeni seçenek sizi Chrome'un içinde tutuyor.

Google bu özelliği masaüstü bilgisayarlarda Chrome için de test etti. Öte yandan iPhone için Safari'de "Sayfayı Dinle" adında, web sayfalarını Siri'nin sesiyle size okuyan ve Google'ınkiyle aynı kontrollere sahip benzer bir özelliği var.

Yeni seçenek yalnızca Chrome'un beta sürümünde fark edildi. Google dağıtımlarını düzenli olarak aşamalı olarak gerçekleştiriyor. Teknoloji haber sitesi 9to5Google, özelliğin Chrome'un 125. sürümünde yer aldığını yazdı.