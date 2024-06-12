Google, telefon hırsızlığının önüne geçecek özelliği kullanıma sundu

12 Haziran 2024 15:47 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 15:47

Game of Thrones Legends mobil oyunu duyuruldu, bu yaz Android ve iOS için yayınlanacak

Game of Thrones Legends mobil oyunu duyuruldu, bu yaz Android ve iOS için yayınlanacak

Teknoloji devi Google, akıllı telefon kullanıcılarının güvenliğini artırmaya yönelik önemli bir adım attı. İlk olarak Google I/O 2024'te duyurulan ve kullanıcıların verilerini korumayı ve cihazlarını güvende tutmayı amaçlayan "Hırsızlık Modu" kullanıma sunuldu.

9to5Google'ın haberine göre, akıllı telefonların çalınması durumunda devreye girerek cihazı otomatik olarak kilitleyen ve bu sayede kullanıcıların verilerine yetkisiz erişimi engellemeyi vaat eden "Hırsızlık Modu" şu anda Brezilya'da test edilmeye başlandı.

Google'ın Brezilya'yı seçmesinin sebebi, ülkede polis kayıtlarına geçen hırsızlık vakalarının çok olmasından kaynaklanıyor. Özellik, yılın ilerleyen zamanlarındaysa dünya çapında yürürlüğe konulacak.

TELEFON TEK TIKLA UZAKTAN KİLİTLENEBİLECEK

Kullanıcılar, Google'ın web sayfasını açıp sadece telefon numarasını girerek cihazı uzaktan kilitleyebilecek. Hırsızlık Modu'nun temmuz ayında pilot testlerine başlanması ve en az Android 10 sürümüne sahip cihazlarda kullanıma sunulması bekleniyor.

AKILLI TELEFONLAR ARTIK BASİT BİR İLETİŞİM ARACI DEĞİL

Günümüzde akıllı telefonlar, sadece iletişim aracı olmanın ötesine geçmiş durumda. Kullanıcılar kişisel ve hassas bilgilerini, fotoğraflarını, bankacılık işlemlerini ve daha birçok önemli veriyi akıllı telefonlarında saklıyorlar. Bu anlamda "veri gizliliği" elzem bir konu olarak bulunuyor.

Tam olarak bu nedenle bir telefonun çalınması durumunda yaşanabilecek veri kaybı, kullanıcılar için büyük bir endişe kaynağı haline gelmiş vaziyette. İşte tam da bu noktada Google'ın yeni "Hırsızlık Modu", hayat kurtaracak bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.