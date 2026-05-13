Android telefonlarda ortaya çıkan kritik VPN açığı tehlike saçıyor

Kullanıcıların internet trafiğini gizlemek için tercih ettiği VPN servislerini derinden etkileyen yeni bir açık belirlendi. "The Tiny UDP Cannon: An Android VPN Bypass" başlıklı haberde aktarılan detaylara göre, Android 16 sürümüyle birlikte sisteme sızan bir hata, uygulamaların VPN tüneli dışına veri göndermesine imkan tanıyor.
Güvenlik zafiyeti, cihazlarda "Her Zaman Açık VPN" ve "VPN'siz bağlantıları engelle" seçenekleri aktif durumdayken dahi tetiklenebiliyor. Yaşanan sorunun tüm VPN uygulamalarını doğrudan tehdit ettiği bildirildi. Trafiğin tünel dışına sızması, kullanıcıların gerçek IP adreslerinin internet ortamında görünür hale gelmesi anlamını taşıyor.
Güvenlik açığı ilk olarak Android Güvenlik Ekibi'ne bildirildi. Ancak ekip, paylaşılan makalede de belirtildiği üzere hatayı "Düzeltilmeyecek (Uygulanamaz)" olarak işaretleyip dosyayı kapattı.
Öte yandan, güvenlik odaklı bir Android işletim sistemi olan GrapheneOS zafiyete karşı hızlı bir adım attı. Geliştirici ekip, kod tabanında gerekli yamayı uygulayarak sorunu kendi sistemlerinde başarıyla çözüme kavuşturdu.