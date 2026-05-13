Kullanıcıların internet trafiğini gizlemek için tercih ettiği VPN servislerini derinden etkileyen yeni bir açık belirlendi. "The Tiny UDP Cannon: An Android VPN Bypass" başlıklı haberde aktarılan detaylara göre, Android 16 sürümüyle birlikte sisteme sızan bir hata, uygulamaların VPN tüneli dışına veri göndermesine imkan tanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Android telefonlarda ortaya çıkan kritik VPN açığı tehlike saçıyor Android 16 sürümüyle birlikte gelen kritik bir açık, VPN tüneli dışına veri sızdırarak kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atıyor. Güvenlik zafiyeti, "Her Zaman Açık VPN" ve "VPN'siz bağlantıları engelle" seçenekleri aktifken dahi tetiklenebiliyor. Bu açık, tüm VPN uygulamalarını doğrudan tehdit ediyor ve kullanıcıların gerçek IP adreslerinin görünür hale gelmesine neden oluyor. Google, hatayı "Düzeltilmeyecek (Uygulanamaz)" olarak işaretleyip kapattı. Güvenlik odaklı GrapheneOS ise zafiyete karşı kendi sistemlerinde yamayı yayınladı.

Güvenlik zafiyeti, cihazlarda "Her Zaman Açık VPN" ve "VPN'siz bağlantıları engelle" seçenekleri aktif durumdayken dahi tetiklenebiliyor. Yaşanan sorunun tüm VPN uygulamalarını doğrudan tehdit ettiği bildirildi. Trafiğin tünel dışına sızması, kullanıcıların gerçek IP adreslerinin internet ortamında görünür hale gelmesi anlamını taşıyor.

GOOGLE HATAYI ONARMAYI REDDETTİ, GRAPHENEOS İSE YAMAYI YAYINLADI

Güvenlik açığı ilk olarak Android Güvenlik Ekibi'ne bildirildi. Ancak ekip, paylaşılan makalede de belirtildiği üzere hatayı "Düzeltilmeyecek (Uygulanamaz)" olarak işaretleyip dosyayı kapattı.

Öte yandan, güvenlik odaklı bir Android işletim sistemi olan GrapheneOS zafiyete karşı hızlı bir adım attı. Geliştirici ekip, kod tabanında gerekli yamayı uygulayarak sorunu kendi sistemlerinde başarıyla çözüme kavuşturdu.