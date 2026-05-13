ABD Başkanı Donald Trump'ın markasını taşıyan altın kaplama akıllı telefon için 100 dolar depozito ödeyen kullanıcılar, aradan geçen bir yıla rağmen cihazlarına kavuşamadı. Ürünün arkasındaki T1 Mobile LLC şirketi, sessiz sedasız güncellediği ön sipariş koşullarında cihazın üretileceğini veya satışa sunulacağını garanti etmediğini belirterek endişelere yol açtı.

Trump markalı telefon projesinde fiyasko: Müşterilerden 100 dolar toplayıp sözleşmeyi sessiz sedasız değiştirdiler

HABERİN ÖZETİ Trump markalı telefon projesinde fiyasko: Müşterilerden 100 dolar toplayıp sözleşmeyi sessiz sedasız değiştirdiler ABD Başkanı Donald Trump markalı altın kaplama akıllı telefon için 100 dolar depozito ödeyen kullanıcılar, bir yıl geçmesine rağmen cihazlarına kavuşamadı ve şirketin güncellenen ön sipariş koşulları endişelere yol açtı. T1 Mobile LLC şirketi, güncellenen ön sipariş koşullarında cihazın üretileceğini veya satışa sunulacağını garanti etmediğini belirtti. Şirketin son şartnamesine göre, ön sipariş depozitosu yalnızca Trump Mobile'ın cihazı satışa sunmaya karar vermesi durumunda geçerli olan koşullu bir fırsat sağlıyor. Teknoloji içerik üreticisi Carter Ryan, şirketin belirsiz dilini eleştirdi. "T1" adıyla anılan ve 500 dolarlık fiyat etiketine sahip olan akıllı telefonun çıkış tarihi defalarca ertelendi. Trump Mobile internet sitesinde resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor, ancak şirketin PTCRB ve FCC onaylarını aldığı belirtiliyor. Telefonun Android işletim sistemi, 6,78 inç AMOLED ekran, 50 Megapiksel ön ve arka kamera, parmak izi sensörü ve yapay zeka destekli yüz tanıma özelliklerine sahip olacağı bildirildi.

Şirketin 6 Nisan tarihli son şartnamesinde, ön sipariş depozitosunun yalnızca Trump Mobile'ın tamamen kendi takdirine bağlı olarak cihazı satışa sunmaya karar vermesi durumunda geçerli olan koşullu bir fırsat sağladığı ifade edildi.

KULLANICILARDAN BELİRSİZ İFADELERE TEPKİ YAĞIYOR

Sözleşmedeki ifadelerin değişmesi, cihazı sabırsızlıkla bekleyen alıcıların dikkatinden kaçmadı. İnternette CarterPCs adıyla tanınan teknoloji içerik üreticisi Carter Ryan, TikTok üzerinden paylaştığı videoda şirketin belirsiz dilini "Ürün üretilmeye karar verilirse, gelecekte size daha fazla para verme şansına sahip olmak için 100 dolar ödüyorum" ifadeleriyle eleştirdi.

Konuyla ilgili T1 Mobile ve Trump Organization yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi. Beyaz Saray sözcüsü ise yöneltilen tüm sorular için Trump Organization'ı işaret etti.

TRUMP MOBİLE SÜREKLİ ERTELENİYOR

“T1” adıyla anılan ve 500 dolarlık fiyat etiketine sahip olan akıllı telefonun çıkış tarihi defalarca ertelendi. İlk aşamada 2025 Ağustos ayında kargolanması planlanan cihazın lansmanı sırasıyla kasım ve aralık aylarına ötelendi. Geçtiğimiz yılın sonunda Fortune'a konuşan müşteri hizmetleri temsilcileri, teslimatların hükümetin kapanması nedeniyle geciktiğini ve ocak ayının ortası ile sonu arasında yapılacağını söylemişti.

Şu anda Trump Mobile internet sitesinde resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor. Öte yandan The Verge tarafından yayımlanan yakın tarihli bir raporda, şirketin ABD'deki büyük ağları kullanmak için gereken PTCRB sertifikasını alarak piyasaya sürülmeye bir adım daha yaklaştığı belirtildi. Haberde telefonun Federal İletişim Komisyonu (FCC) onayını da aldığı aktarılıyor.

TRUMP MOBİLE TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Altın rengi gövdesinde Amerikan bayrağı ve "Trump Mobile" yazısı bulunan T1 modeli, şimdiye kadar üç kez yeniden tasarlandı. Sitedeki bilgilere göre Android işletim sistemiyle çalışacak cihaz; 6,78 inç AMOLED ekran, 50 Megapiksel ön ve arka kamera, parmak izi sensörü ve yapay zeka destekli yüz tanıma özellikleriyle donatılıyor.

Başlık Detay Resmi Çıkış Tarihi Şu anda Trump Mobile internet sitesinde bulunmuyor. Sertifikasyon Durumu PTCRB sertifikası alındı (ABD'deki büyük ağları kullanmak için). FCC onayı da alındı. Model Adı T1 Tasarım Altın rengi gövde, Amerikan bayrağı ve "Trump Mobile" yazısı. Üç kez yeniden tasarlandı. İşletim Sistemi Android Ekran 6,78 inç AMOLED Kamera 50 Megapiksel ön ve arka kamera Güvenlik Özellikleri Parmak izi sensörü, yapay zeka destekli yüz tanıma

AMERİKA'DA MI ÜRETİLDİ?

Başlangıçta tamamen Amerika'da üretildiği şeklinde reklamı yapılan telefonun artık yalnızca Amerikan değerleri göz önünde bulundurularak tasarlandığı vurgulanıyor. Cihazın piyasaya sürülmesi hâlâ belirsizliğini korurken, şirket kendi ağına bağlanan yenilenmiş Samsung ve iPhone modellerinin satışını gerçekleştiriyor.

Ayrıca Trump'ın hem 45. hem de 47. başkan olmasını simgeleyen aylık 47,45 dolarlık "Plan 47" abonelik paketi de kullanıcılara sunuluyor.