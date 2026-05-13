Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Trump markalı telefon projesinde fiyasko: Müşterilerden 100 dolar toplayıp sözleşmeyi sessiz sedasız değiştirdiler

Donald Trump'ın akıllı telefon projesi çark etti. Ön sipariş veren müşterilerden 100 dolar depozito toplayan şirket, bir yıldır hiçbir teslimat yapmazken sözleşme şartlarını güncelleyerek cihazın piyasaya sürülmesini garanti etmediklerini bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Trump markalı telefon projesinde fiyasko: Müşterilerden 100 dolar toplayıp sözleşmeyi sessiz sedasız değiştirdiler
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 13:49

ABD Başkanı Donald Trump'ın markasını taşıyan altın kaplama için 100 dolar depozito ödeyen kullanıcılar, aradan geçen bir yıla rağmen cihazlarına kavuşamadı. Ürünün arkasındaki T1 Mobile LLC şirketi, sessiz sedasız güncellediği ön sipariş koşullarında cihazın üretileceğini veya satışa sunulacağını garanti etmediğini belirterek endişelere yol açtı.

Trump markalı telefon projesinde fiyasko: Müşterilerden 100 dolar toplayıp sözleşmeyi sessiz sedasız değiştirdiler

0:00 177
HABERİN ÖZETİ

Trump markalı telefon projesinde fiyasko: Müşterilerden 100 dolar toplayıp sözleşmeyi sessiz sedasız değiştirdiler

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump markalı altın kaplama akıllı telefon için 100 dolar depozito ödeyen kullanıcılar, bir yıl geçmesine rağmen cihazlarına kavuşamadı ve şirketin güncellenen ön sipariş koşulları endişelere yol açtı.
T1 Mobile LLC şirketi, güncellenen ön sipariş koşullarında cihazın üretileceğini veya satışa sunulacağını garanti etmediğini belirtti.
Şirketin son şartnamesine göre, ön sipariş depozitosu yalnızca Trump Mobile'ın cihazı satışa sunmaya karar vermesi durumunda geçerli olan koşullu bir fırsat sağlıyor.
Teknoloji içerik üreticisi Carter Ryan, şirketin belirsiz dilini eleştirdi.
"T1" adıyla anılan ve 500 dolarlık fiyat etiketine sahip olan akıllı telefonun çıkış tarihi defalarca ertelendi.
Trump Mobile internet sitesinde resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor, ancak şirketin PTCRB ve FCC onaylarını aldığı belirtiliyor.
Telefonun Android işletim sistemi, 6,78 inç AMOLED ekran, 50 Megapiksel ön ve arka kamera, parmak izi sensörü ve yapay zeka destekli yüz tanıma özelliklerine sahip olacağı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.

Şirketin 6 Nisan tarihli son şartnamesinde, ön sipariş depozitosunun yalnızca Trump Mobile'ın tamamen kendi takdirine bağlı olarak cihazı satışa sunmaya karar vermesi durumunda geçerli olan koşullu bir fırsat sağladığı ifade edildi.

Trump markalı telefon projesinde fiyasko: Müşterilerden 100 dolar toplayıp sözleşmeyi sessiz sedasız değiştirdiler

KULLANICILARDAN BELİRSİZ İFADELERE TEPKİ YAĞIYOR

Sözleşmedeki ifadelerin değişmesi, cihazı sabırsızlıkla bekleyen alıcıların dikkatinden kaçmadı. İnternette CarterPCs adıyla tanınan teknoloji içerik üreticisi Carter Ryan, TikTok üzerinden paylaştığı videoda şirketin belirsiz dilini "Ürün üretilmeye karar verilirse, gelecekte size daha fazla para verme şansına sahip olmak için 100 dolar ödüyorum" ifadeleriyle eleştirdi.

Konuyla ilgili T1 Mobile ve Trump Organization yetkililerinden henüz bir açıklama gelmedi. Beyaz Saray sözcüsü ise yöneltilen tüm sorular için Trump Organization'ı işaret etti.

Trump markalı telefon projesinde fiyasko: Müşterilerden 100 dolar toplayıp sözleşmeyi sessiz sedasız değiştirdiler

TRUMP MOBİLE SÜREKLİ ERTELENİYOR

“T1” adıyla anılan ve 500 dolarlık fiyat etiketine sahip olan akıllı telefonun çıkış tarihi defalarca ertelendi. İlk aşamada 2025 Ağustos ayında kargolanması planlanan cihazın lansmanı sırasıyla kasım ve aralık aylarına ötelendi. Geçtiğimiz yılın sonunda Fortune'a konuşan müşteri hizmetleri temsilcileri, teslimatların hükümetin kapanması nedeniyle geciktiğini ve ocak ayının ortası ile sonu arasında yapılacağını söylemişti.

Şu anda Trump Mobile internet sitesinde resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor. Öte yandan The Verge tarafından yayımlanan yakın tarihli bir raporda, şirketin ABD'deki büyük ağları kullanmak için gereken PTCRB sertifikasını alarak piyasaya sürülmeye bir adım daha yaklaştığı belirtildi. Haberde telefonun Federal İletişim Komisyonu (FCC) onayını da aldığı aktarılıyor.

Trump markalı telefon projesinde fiyasko: Müşterilerden 100 dolar toplayıp sözleşmeyi sessiz sedasız değiştirdiler

TRUMP MOBİLE TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Altın rengi gövdesinde Amerikan bayrağı ve "Trump Mobile" yazısı bulunan T1 modeli, şimdiye kadar üç kez yeniden tasarlandı. Sitedeki bilgilere göre Android işletim sistemiyle çalışacak cihaz; 6,78 inç AMOLED ekran, 50 Megapiksel ön ve arka kamera, parmak izi sensörü ve yapay zeka destekli yüz tanıma özellikleriyle donatılıyor.

BaşlıkDetay
Resmi Çıkış TarihiŞu anda Trump Mobile internet sitesinde bulunmuyor.
Sertifikasyon DurumuPTCRB sertifikası alındı (ABD'deki büyük ağları kullanmak için). FCC onayı da alındı.
Model AdıT1
TasarımAltın rengi gövde, Amerikan bayrağı ve "Trump Mobile" yazısı. Üç kez yeniden tasarlandı.
İşletim SistemiAndroid
Ekran6,78 inç AMOLED
Kamera50 Megapiksel ön ve arka kamera
Güvenlik ÖzellikleriParmak izi sensörü, yapay zeka destekli yüz tanıma

AMERİKA'DA MI ÜRETİLDİ?

Başlangıçta tamamen Amerika'da üretildiği şeklinde reklamı yapılan telefonun artık yalnızca Amerikan değerleri göz önünde bulundurularak tasarlandığı vurgulanıyor. Cihazın piyasaya sürülmesi hâlâ belirsizliğini korurken, şirket kendi ağına bağlanan yenilenmiş Samsung ve iPhone modellerinin satışını gerçekleştiriyor.

Ayrıca Trump'ın hem 45. hem de 47. başkan olmasını simgeleyen aylık 47,45 dolarlık "Plan 47" abonelik paketi de kullanıcılara sunuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
iPhone'unuzun kamerasını yanlış kullanıyorsunuz! Meğer en iyi ayar 4K değilmiş
TikTok da premiuma geçiyor: Fiyatı belli oldu
ETİKETLER
#akıllı telefon
#Trump Mobile
#Depozito
#T1 Mobile
#Ertesiz Teslimat
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.