TikTok da premiuma geçiyor: Fiyatı belli oldu

Sosyal medyada reklamsız deneyim sunan platformların arasına TikTok da katılıyor. Popüler kısa video uygulaması TikTok, Birleşik Krallık'ta aylık 3,99 sterlin fiyat etiketine sahip abonelik seçeneğini hayata geçirdi. Önümüzdeki aylarda 18 yaş ve üzeri kullanıcıların erişimine açılacak.
Platformdan gelen resmi bilgilere göre, yeni abonelik paketi yalnızca uygulama içindeki reklamları kaldırmakla kalmayacak. Aynı zamanda abonelerin kişisel verilerinin pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılmasının da önüne geçilecek. Tüketiciler diledikleri takdirde platformu kişiselleştirilmiş reklamlar eşliğinde ücretsiz olarak deneyimlemeye devam edebilecek.
TikTok'un kararı, şirketlerin onay almadan veri toplamasını kısıtlayan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yasalarına uymak için alındı. Hatırlanacağı üzere Facebook ve Instagram gibi diğer önde gelen sosyal ağlar da benzer bir modelle Birleşik Krallık ve çeşitli bölgelerde reklamsız paketleri devreye sokmuştu.