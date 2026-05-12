Sosyal medyada reklamsız deneyim sunan platformların arasına TikTok da katılıyor. Popüler kısa video uygulaması TikTok, Birleşik Krallık'ta aylık 3,99 sterlin fiyat etiketine sahip abonelik seçeneğini hayata geçirdi. Önümüzdeki aylarda 18 yaş ve üzeri kullanıcıların erişimine açılacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TikTok da premiuma geçiyor: Fiyatı belli oldu TikTok, Birleşik Krallık'ta aylık 3,99 sterlin fiyatla reklamsız bir abonelik seçeneği sunmaya başlıyor. Yeni abonelik paketi, uygulama içi reklamları kaldıracak ve kişisel verilerin pazarlama amacıyla kullanılmasını engelleyecek. Kullanıcılar dilerlerse platformu kişiselleştirilmiş reklamlarla ücretsiz olarak kullanmaya devam edebilecek. Bu karar, şirketlerin onay almadan veri toplamasını kısıtlayan GDPR yasalarına uyum sağlamak amacıyla alındı. Facebook ve Instagram gibi diğer sosyal ağlar da benzer reklamsız paketleri devreye sokmuştu.

KULLANICI VERİLERİ REKLAM AMACIYLA İŞLENMEYECEK

Platformdan gelen resmi bilgilere göre, yeni abonelik paketi yalnızca uygulama içindeki reklamları kaldırmakla kalmayacak. Aynı zamanda abonelerin kişisel verilerinin pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılmasının da önüne geçilecek. Tüketiciler diledikleri takdirde platformu kişiselleştirilmiş reklamlar eşliğinde ücretsiz olarak deneyimlemeye devam edebilecek.

GDPR KURALLARINA UYUM ADIMI

TikTok'un kararı, şirketlerin onay almadan veri toplamasını kısıtlayan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yasalarına uymak için alındı. Hatırlanacağı üzere Facebook ve Instagram gibi diğer önde gelen sosyal ağlar da benzer bir modelle Birleşik Krallık ve çeşitli bölgelerde reklamsız paketleri devreye sokmuştu.