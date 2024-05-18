ANKA-3 yeni haliyle ilk kez görüntülendi!

18 May 2024 19:45 - Güncelleme : 18 May 2024 19:46

Özgün olarak yerli imkanlarla geliştirilen ANKA -3 projesinde önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı (İHA) olan ANKA-3, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. ANKA-3'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürdü.

8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA-3, 150 knot hıza çıktı. Saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA-3, bu uçuşta pisti pas geçme testini de gerçekleştirdi. ANKA-3'ün uçuşuna Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yerli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ temel eğitim uçağı ve ANKA insansız hava aracı eşlik etti.

BİRÇOK GÖREVİ YERİNE GETİREBİLECEK

Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi birçok görevi yerine getirebilecek.

YENİ BOYASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye’nin önemli projeleri arasında yer alan ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı, yeni boyasıyla ilk kez görüntülendi. Büyük beğeni toplayan uçak, çok sayıda görevi yerine getirebilmesiyle dikkat çekiyor.