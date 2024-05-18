Son dakika! Süper Lig maçında ortalık karıştı: Başkan sahaya indi!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
18 May 2024 19:31 - Güncelleme : 18 May 2024 19:57
Son dakika haberi... Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor ile Konyaspor kritik maçta karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekibe çıkan kırmızı kartın ardından başkan Ali Çamlı sahaya girmeye çalıştı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında düşme hattında çok kritik maçlar oynanıyor. Kayserispor'un Konyaspor'u konuk ettiği mücadelede ortalık karıştı.
BAŞKAN SAHAYA GİRMEYE ÇALIŞTI!
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Konyaspor maçında kırmızı kart sonrası hakem Halil Umut Meler'e sinirlendi ve sahaya girmek isterken, güvenlik güçleri tarafından güçlükle engellendi.
MAÇ 9 DAKİKA DURDU
Kayserispor oyuncuları yoğun itirazlarda bulunurken tribünden de sahaya yabancı maddeler atıldı.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve taraftarların tepkileri nedeniyle 9 dakika durduktan sonra tekrar başladı.
HALİL UMUT MELER'E GÜVENLİK ÇEMBERİ
Hakem Halil Umut Meler, Emniyet güçlerinin güvenlik çemberi içerisinde soyunma odasına gidebildi.
Halil Umut Meler daha önce sahada Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramıştı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr