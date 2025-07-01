Anker 5 powerbank modelini daha geri çağırdı: Türkiye'de satılan modeller de listede

Anker, aşırı ısınma, erime, duman çıkışı ve hatta yangın riski taşıdığı belirlenen 5 farklı powerbank modeli için geri çağırma kararı aldı. Türkiye'de de özellikle iki modelin geri çağrıldığı bildirildi.

Taşınabilir şarj cihazlarıyla dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Anker, bu ay içerisinde ikinci kez ürün geri çağırma kararı aldı. Şirket, yaptığı açıklamada, 5 farklı powerbank modelinde aşırı ısınma, erime, duman çıkışı veya yangın riski bulunduğunu belirterek bu ürünlerin kullanılmaması gerektiği konusunda kullanıcıları uyardı.

Geri çağırma kapsamında yer alan ürünler ve model numaraları şöyle:

Anker Power Bank (Model A1257 ve A1647)

Anker MagGo Power Bank (Model A1652)

Anker Zolo Power Bank (Model A1681 ve A1689)

Ürünlerin model numaraları, cihazların arka yüzünde ya da yan tarafında yer alan etiketten kontrol edilebiliyor.

TÜRKİYE'DE DE İKİ MODEL GERİ ÇAĞRILDI

Anker Türkiye de küresel güvenlik çağrısına paralel olarak ülkemizde satılan iki model için geri çağırma kararı aldığını duyurdu. Şirket, kullanıcı güvenliğini önceleyen bir adım atarak "Battery Safety Program" (Pil Güvenliği Programı) adlı yeni bir girişimi başlattı.

Bu kapsamda Türkiye'de satışı yapılan A1647 - Anker Powerbank (20.000 mAh, 22.5W, Dahili USB-C Kablo) ve A1681 - Anker Zolo Powerbank (20.000 mAh, 30W, USB-C + Lightning kablolu) modelleri geri çağırma programına dahil edildi.

Anker, geri çağırılan ürünleri satın alan tüketicilere özel olarak özelleştirilmiş hediye kuponu veya para iadesi seçenekleri sunuyor.