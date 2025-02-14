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 | Ömer Faruk Dogan

Apple, Çin'deki iPhone'lara "Apple Intelligence" özelliği için Alibaba ile anlaştı

Apple, Çin pazarında iPhone'lara "Apple Intelligence" yapay zeka özelliklerini entegre etmek için Alibaba ile ortaklık kurdu. Şirket, Tencent ve DeepSeek gibi diğer YZ üreticilerinin, kendi standartlarını karşılayamaması nedeniyle Alibaba'yı tercih etti.

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KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
14.02.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
14.02.2025
saat ikonu 15:01

Apple, Çin pazarında satılacak iPhone'larına "Apple Intelligence" özelliklerini sunmak için Alibaba'nın üretken yapay zekasını kullanacak. Alibaba Grubu’nun Başkanı Joe Tsai, Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'nde, iki şirketin ortaklığını doğruladı. Tsai, Apple’ın Çin’deki potansiyel ortaklık için başka şirketlerle de görüştüğünü, ancak sonunda Alibaba ile iş birliği yapmayı tercih ettiğini açıkladı.

Joe Tsai

APPLE INTELLIGENCE, ÇİN'DE KULLANIMA SUNULACAK

Çin'in yapay zeka ile ilgili sıkı düzenlemeleri bulunuyor; bu düzenlemeler, büyük dil modellerinin ticari kullanım için onay almasını gerektiriyor. Ayrıca bölgedeki üretken yapay zeka teknolojileri sağlayıcıları, yasa dışı içeriklerin kaldırılmasından sorumlu.

The Information, Tsai'nin açıklamasından önce Apple ile Alibaba arasındaki ortaklığı duyurmuştu ve Apple'ın kullanıma sunmayı planladığı yapay zeka özelliklerini, ülkenin düzenleyici kurumlarına sunduğunu aktardı.

Apple Intelligence

Apple, Baidu ile de iş birliği yapmayı denedi, ancak Baidu'nun geliştirdiği yapay zeka modellerinin Apple'ın kalite standartlarını karşılayamadığı bildirildi. Ayrıca Tencent ve DeepSeek gibi diğer Çinli teknoloji devleriyle de görüşmeler yapılmıştı. Ancak şirket, DeepSeek'u yetersiz bulmuş ve büyük bir kullanıcı kitlesine hizmet verebilmesi için gereken deneyim ve kadro açısından eksik olduğunu düşünmüştü.

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Sıkça Sorulan Sorular

Apple Intelligence hangi cihazları destekliyor?
Apple Intelligence, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisi telefonlar ile M serisi çipe sahip iPad ve MacBook cihazlarında kullanılabiliyor.
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#Teknoloji
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