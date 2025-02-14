Apple, Çin pazarında satılacak iPhone'larına "Apple Intelligence" özelliklerini sunmak için Alibaba'nın üretken yapay zekasını kullanacak. Alibaba Grubu’nun Başkanı Joe Tsai, Dubai'deki Dünya Hükümetler Zirvesi'nde, iki şirketin ortaklığını doğruladı. Tsai, Apple’ın Çin’deki potansiyel ortaklık için başka şirketlerle de görüştüğünü, ancak sonunda Alibaba ile iş birliği yapmayı tercih ettiğini açıkladı.

APPLE INTELLIGENCE, ÇİN'DE KULLANIMA SUNULACAK

Çin'in yapay zeka ile ilgili sıkı düzenlemeleri bulunuyor; bu düzenlemeler, büyük dil modellerinin ticari kullanım için onay almasını gerektiriyor. Ayrıca bölgedeki üretken yapay zeka teknolojileri sağlayıcıları, yasa dışı içeriklerin kaldırılmasından sorumlu.

The Information, Tsai'nin açıklamasından önce Apple ile Alibaba arasındaki ortaklığı duyurmuştu ve Apple'ın kullanıma sunmayı planladığı yapay zeka özelliklerini, ülkenin düzenleyici kurumlarına sunduğunu aktardı.

Apple, Baidu ile de iş birliği yapmayı denedi, ancak Baidu'nun geliştirdiği yapay zeka modellerinin Apple'ın kalite standartlarını karşılayamadığı bildirildi. Ayrıca Tencent ve DeepSeek gibi diğer Çinli teknoloji devleriyle de görüşmeler yapılmıştı. Ancak şirket, DeepSeek'u yetersiz bulmuş ve büyük bir kullanıcı kitlesine hizmet verebilmesi için gereken deneyim ve kadro açısından eksik olduğunu düşünmüştü.