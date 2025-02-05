Apple, iPhone 11 serisine özel bir iOS 18.3 güncellemesi yayınladı

05 Şubat 2025 09:52 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 09:52

Apple, iPhone 11 serisi için iOS 18.3 güncellemesini yayınladı ve bu sürüm, yalnızca bu modellere özgü bir hatayı gidermeyi amaçlıyor. Güncelleme, iPhone 12 ve daha yeni modellere sunulmazken, Apple Intelligence platformunun gereksinimlerini karşılamayan iPhone 11 kullanıcıları için hata düzeltmeleri içeriyor.

Apple, geçtiğimiz hafta tüm uyumlu iPhone modelleri için iOS 18.3 güncellemesini yayınlamıştı. Şimdi ise yalnızca iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerini kapsayan yeni bir güncelleme daha sundu. 22D64 yapı numarasına sahip olan sürüm, Apple Intelligence platformunu desteklemeyen eski iPhone modellerindeki özel bir hatayı gidermeyi amaçlıyor.

APPLE’DAN IPHONE 11’E ÖZEL IOS 18.3 GÜNCELLEMESİ

iPhone 11 modelleri, iOS 18’i çalıştırabilen en eski cihazlardan biri olmasına rağmen, Apple Intelligence’ın yüksek donanım gereksinimlerini karşılamıyor. Apple’ın yapay zeka destekli özelliklerini kullanabilmek için A17 veya daha yeni bir çipset gerekiyor ve bu da yalnızca iPhone 15 Pro, Pro Max ve iPhone 16 modelleri tarafından destekleniyor.

Ancak Apple, iPhone 11 için özel bir güncelleme yayınlayarak, bu modellerde tespit edilen belirli hataları giderdi. Aynı güncellemeyi iPhone 12, 13, 14 veya 15 serilerine ya da daha eski iPhone XS ve XR modellerine sunmadı. Bu da, güncellemenin yalnızca iPhone 11 modellerinde bulunan özel bir sorunu düzelttiğini gösteriyor.

IOS 18.3 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

Apple, iOS 18.3 güncellemesi ile yalnızca hata düzeltmeleri yapmadı, aynı zamanda bazı küçük ama önemli yenilikler de sundu. Örneğin kullanıcılar artık hesap makinesinde eşittir (=) işaretine sürekli basarak son işlemi tekrarlayabiliyor. Bu özellik, iOS 18’den önce mevcuttu ancak kaldırılmıştı ve şimdi geri getirildi.

“Ev” uygulamasına HomeKit ve Matter uyumlu robot süpürgeleri destekleyen yeni bir özellik eklendi. Apple, iPhone 11 serisine özel güncellemenin detaylarını tam olarak açıklamasa da, bu modelde belirli bir sistem hatasının giderildiği düşünülüyor. Öte yandan önceki iOS 18.3 güncellemesinde düzeltilen bazı hatalar şunlardı:

Apple Müzik’in, uygulama kapatılsa bile müzik çalmaya devam etmesi sorunu giderildi.

Siri’ye yazılı komut girerken klavyenin kaybolması hatası düzeltildi.

IOS 18.3 (22D64) NASIL YÜKLENİR?

Eğer iPhone 11, 11 Pro veya 11 Pro Max modellerinden birini kullanıyorsanız, Ayarlar uygulamasını açıp Genel > Yazılım Güncelleme menüsüne giderek ve “Güncellemeyi indir ve yükle” seçeneğine iOS 18.3 sürümünü yükleyebilirsiniz.