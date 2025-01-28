iOS 18.3 güncellemesi yayında: iPhone'lardan popüler bir özellik kaldırıldı

28 Ocak 2025 09:21 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:23

Apple, iOS 18.3 ve iPadOS 18.3 güncellemelerini yayınlayarak iPhone 16 modellerine Görsel Zeka ile bitki ve hayvan tanıma, etkinlik ekleme gibi yeni özellikler ekledi ve bazı hataları düzeltti. Ayrıca şirket, eleştiri yağmuruna tutulan popüler bir özelliğini de kaldırdı.

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Apple, geçen yıl piyasaya sürülen iOS 18 ve iPadOS 18 yazılımlarına yönelik üçüncü büyük güncellemeleri olan iOS 18.3 ve iPadOS 18.3 sürümlerini yayınladı. Yeni iOS 18.3 ve iPadOS 18.3, iOS 18.2 ve iPadOS 18.2’nin yayınlanmasından altı hafta sonra geldi.

İOS 18.3 GÜNCELLEMESİ NELER SUNUYOR?

iOS 18.3, iPhone 16 modellerine, Takvim uygulamasına etkinlik eklemek ve bitkiler ile hayvanları tanımlamak için Görsel Zeka (Visual Intelligence) desteği getirdi. Ayrıca yanıltıcı mesajların önüne geçmek amacıyla haber ve eğlence uygulamaları için yapay zeka destekli bildirim özetlerini kaldırdı ve Apple Intelligence tarafından yapılan tüm özetleri italik hale getirdi.

Apple tarafından paylaşılan duyuruya göre, iOS 18.3 güncellemesi birkaç hata düzeltmesi ve hesap makinesi uygulamasında önemli bir değişiklik barındırıyor.

KAMERA KONTROLÜ İLE GÖRSEL ZEKA (İPHONE 16)

Afiş veya broşürden Takvim’e bir etkinlik ekleyin

Bitki ve hayvanları kolayca tanımlayın

BİLDİRİM ÖZETLERİ (İPHONE 16 VE İPHONE 15 PRO)

Bildirim özetleri için kilit ekranından ayarları kolayca yönetin

Özetlenmiş bildirimlerin diğer bildirimlerden daha iyi ayırt edilmesini sağlayan yeni italik yazı stili ve simge düzeni

Haber ve Eğlence uygulamaları için Bildirim Özetleri geçici olarak kullanılamaz durumda. Bu özellik tekrar kullanılabilir hale geldiğinde, kullanıcılar bildirim özetlerini yeniden görecek.

Güncelleme aşağıdaki iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini içeriyor:

Hesap Makinesi, eşittir işaretine tekrar dokunduğunuzda son matematiksel işlemi tekrar eder

Siri'ye yazı ile istek başlatırken klavyenin kaybolmasına neden olan bir sorun düzeltildi

Apple Müzik kapatıldıktan sonra ses çalma işleminin şarkı bitene kadar devam etmesine neden olan bir sorun giderildi

İOS 18.3 SÜRÜMÜ NASIL YÜKLENİR?

iOS 18.3 güncellemesi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden uygun iPhone ve iPad modellerine kablosuz olarak indirilebilir. Öte yandan Apple, ‌iPadOS 18‌’i çalıştıramayan iPad modelleri için iPadOS 17.7.4 güncellemesini yayınladı. Bunu da aynı yolu izleyerek cihazınıza yükleyebilirsiniz.