Apple yol ayrımında! Yapay zeka için hazırlık

24 Ocak 2025 09:42 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:42

Apple, yapay zeka yarışında rakiplerini geride bırakmaya hazırlanıyor. 1.5 milyar iPhone ve 2.3 milyar iOS cihazlık kullanıcı tabanı, şirketin gelecekteki büyüme hikayesine yön verecek. Analistlere göre, 2025 Apple için dönüm noktası olacak!

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Apple, yapay zeka alanındaki çalışmalarını hızlandırırken, sektördeki gücünü artırmaya hazırlanıyor. Dan Ives liderliğindeki Wedbush Securities analistleri, şirketin yapay zeka (AI) konusundaki avantajlarının altını çizerek Apple​ için olumlu bir tablo çizdi. Analistler, iPhone​ ve iOS kullanıcılarının sayısının, Apple'ı yapay zeka yarışında diğer rakiplerinden bir adım öne taşıdığını belirtti.

Son günlerde Apple hisselerinde yaşanan %6'lık düşüşe rağmen, analistler hisseler için "outperform" derecesini korudu ve 325 dolarlık iddialı bir hedef fiyat belirledi. Şu an hisse değerinin 223 dolar civarında işlem gördüğü belirtiliyor.

APPLE'IN GÜCÜ: 1.5 MİLYAR İPHONE, 2.3 MİLYAR İOS CİHAZ

Wedbush analistleri, Apple'ın asıl gücünün dünya çapında kullanılan 1.5 milyar iPhone ve 2.3 milyar iOS cihazdan geldiğini vurguluyor. Analistlere göre, bu büyük kullanıcı tabanı, yapay zeka destekli hizmetlere geçiş sürecinde şirket için altın değerinde bir fırsat sunuyor.

"Apple'ın elindeki bu benzersiz kullanıcı kitlesi, şirketin yapay zeka ile yeni bir büyüme hikayesi oluşturmasını sağlayacak. Borsa bunu henüz tam anlamıyla fark edemedi," diyen analistler, önümüzdeki yıllarda dünya nüfusunun %20'sinin Apple cihazları üzerinden yapay zekaya erişeceğini öngörüyor.

APPLE INTELLİGENCE VE YENİ UYGULAMALAR DÖNEMİ

Apple'ın "Apple Intelligence" adlı yapay zeka platformunun, şirket için yeni bir büyüme döneminin temellerini oluşturacağı ifade ediliyor. Geliştiricilerin, bu platformu kullanarak yüzlerce yeni uygulama geliştirmesi bekleniyor. Bu yeni uygulamalar, App Store gelirleri başta olmak üzere hizmet gelirlerinde milyarlarca dolarlık artış sağlayabilir.

Analistlerin olumlu beklentileri, Apple'ın son çeyrekte Çin'de zayıflayan iPhone satışlarına rağmen değişmedi. Çin'de artan yerel rekabete rağmen ABD ve diğer bölgelerdeki satış büyümesi, genel tabloyu dengeliyor.

Apple, yapay zeka alanındaki adımlarını dikkatli bir şekilde atıyor. Ancak Wall Street Journal'a göre Apple Intelligence, yazma ve düzenleme desteği gibi bazı alanlarda hâlâ eksik kalıyor. Geçtiğimiz hafta BBC gibi büyük haber sitelerinin başlıklarını yanlış özetleyen bir yapay zeka özelliği askıya alındı.

Wedbush analistleri, 2025 yılını Apple ve CEO Tim Cook için "yapay zeka yolunda dönüm noktası" olarak görüyor. Apple'ın, bu dönemde yapay zeka stratejisini daha da güçlendirerek şüphecilere yanıt vereceği düşünülüyor.

Apple'dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak tüm gözler şirketin bu kritik dönemdeki hamlelerinde olacak.