iPhone kullanıcıları bu habere sinirlenecek! Apple Intelligence depolama gereksinimi arttı

05 Ocak 2025 14:31 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 14:32

Apple; iPhone, iPad ve MacBook kullanıcılarına yapay zeka özelliklerini getiren Apple Intelligence platformunu devreye aldığında, bu platformu kullanabilmek için cihazınızda en az 4GB boş alan olması gerektiğini açıklamıştı. Yeni güncellemeyle bu gereksinim arttı.

Apple Intelligence, uyumlu iPhone, iPad ve Mac cihazlarda kademeli bir şekilde kullanıma sunuldu. iOS 18.1 ve iOS 18.2 sürümlerinde birçok yeni özellik tanıtıldı. Şimdi ise bu ek özelliklerin iPhone depolama alanı​ açısından ne kadar yer kapladığı konusu açıklığa kavuştu.

APPLE INTELLIGENCE​, DEPOLAMA GEREKSİNİMİNİ 7GB'A ÇIKARDI

Apple Intelligence özelliklerinin ilk dalgası iOS 18.1 ile geldiğinde, Apple kullanım için bir dizi gereksinim yayınladı. Bu gereksinimlerden biri, iPhone'da 4GB boş depolama alanı bulunmasıydı. Apple Intelligence özelliklerinin çoğu cihaz üzerinde çalıştığından ve bunun için de yapay zeka​ modellerini telefona indirmesi gerektiğinden, 4GB depolama alanı gereksinimi oldukça makul karşılanıyordu.

Bununla birlikte Apple, daha fazla yapay zeka özelliğini kullanıma sundukça, Apple Intelligence'ın minimum depolama gereksiniminin de artacağı bekleniyordu. Apple'ın web sitesinde yer alan bilgiye göre, iOS 18.2 güncellemesinin yayınlanmasının ardından Apple Intelligence artık en az 7GB boş depolama alanı istiyor. Ve bu durum bütün Apple cihazları için geçerli.

Apple Intelligence özelliklerini üç cihazda birden kullanmak istiyorsanız, toplamda 21GB boş alan kullanılıyor. Ne yazık ki, eğer depolama alanınız kısıtlıysa, bu gereksinimi azaltmak için belirli özellikleri devre dışı bırakmanıza Apple izin vermiyor (en azından şimdilik).

Apple, iOS 18.2 güncellemesiyle Apple Intelligence'aGenmoji, Siri için ChatGPT entegrasyonu, Image Playground, Görsel zeka ve ChatGPT ile oluştur işlevi dahil olmak üzere birçok yeni özellik eklemişti.