Apple çok tartışılan iPad Pro videosu için özür diledi

10 May 2024 09:07 - Güncelleme : 10 May 2024 09:09

iPhone 15 Pro Max'i bile geçti! En iyi kameralı telefon belli oldu

iPhone 15 Pro Max'i bile geçti! En iyi kameralı telefon belli oldu

Apple, yeni iPad Pro tabletini tanıtan kısa bir reklam videosunun sosyal medyada yoğun bir şekilde eleştirilmesinin ardından pek de alışık olmadığımız bir adım attı.

Apple'ın Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tor Myhren, "Ad Age" sitesine yaptığı açıklamada, kullanıcıların kendilerini ifade etme ve fikirlerini iPad aracılığıyla hayata geçirme yollarını kutlamayı amaçladıklarını belirterek, "Hedefimizi kaçırdık, bunun için üzgünüz" dedi.

REKLAM TELEVİZYONDA YAYINLANMAYACAK

Apple CEO'su Tim Cook'un X hesabında paylaştığı "Crush" (Ezmek) başlıklı reklam filmi, 50 milyondan fazla görüntülenirken, binlerce kişi videoyu beğense de reklamın yayından kaldırılması gerektiğini savunanların sayısı da oldukça fazlaydı.

Ad Age sitesinin haberine göre Apple, reklam filmini televizyonlarda yayınlamama kararı aldı. Sosyal medya hesaplarında ise duruyor.

NEDEN BU KADAR TEPKİ ÇEKTİ?

Söz konusu reklam filmi, M4 işlemcili ve OLED ekranlı iPad Pro'nun müzik üretiminden video editörlüğüne kadar birçok alanda kullanıcılara hitap ettiğini vurgulamayı amaçlıyor. İçerik üreticilerden ve sanatçılardan tepki çeken, bu vurgulamanın yapılış tarzı oldu.

Videoda büyük bir pres makinesi, bazı kitaplar, boya kutuları, heykeller, piyano gibi müzik aletleri, eski model bir TV ve atari oyun cihazı gibi araçları parçalıyor. Makine açıldığında ise ortaya yeni iPad Pro çıkıyor.

Pek çok kullanıcı, bu videoyu "Apple'ın sanata ve sanat üreticilerine saygısız yaklaşımını gösteren bir unsur" olarak nitelendirdi. iPhone üreticisi son açıklamasında niyetinin kötü olmadığını vurgulasa da özür dileyerek eleştiri oklarının üzerinden atmayı amaçlıyor.