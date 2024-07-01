Apple hızlı davrandı: iOS 18 çıkmadan iOS 19 sızdırıldı

01 Temmuz 2024 09:49 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 09:49

Apple birkaç hafta önce WWDC'de yeni ana ekran özellikleri, Apple Intelligence ve çok daha fazla özelliği içeren iOS 18 işletim sistemini duyurdu. Bloomberg, Apple'ın gelecek yıl için iOS 19, macOS 16, watchOS 12 ve visionOS 3'ü geliştirmeye başladığını bildirdi.

IOS 19 İÇİN İLK SIZINTI GELDİ

Mark Gurman, Power On bülteninin son sayısında, "Apple, 2025'in başlıca işletim sistemleri üzerinde çalışmaya resmen başladı" dedi. Bu erken gibi görünse de Gurman, bunun Apple'ın yazılım geliştirme zaman çizelgeleri için olağan bir program olduğunu belirtiyor.

Apple'ın gelecek yılki yazılım güncellemelerinin kod adları şöyle:

iOS 19: "Luck"

macOS 16: "Cheer"

watchOS 12: "Nepali"

visionOS 3: "Discovery"

IOS 18 BETA GÜNCELLEMELERİ YAYINDA

Apple'ın sonbaharda yayınlayacağı iOS 18 işletim sistemi şu anda beta olarak test ediliyor. Kullanıcılar, iPhone ayarlarındaki Yazılım Güncelleme bölümüne giderek ve "Beta Güncellemeleri" seçeneğini aktif ederek yeni sürümü yükleyebilir.

iOS 18'in yanı sıra iPadOS 18, watchOS 11 ve macOS 15 Sequoia için beta güncellemeleri şimdiden geliştiricilere sunuldu.