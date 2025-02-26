Apple ile Endonezya arasındaki kriz çözüldü: iPhone 16 yasağı kalkıyor

Apple'ın Endonezya hükümetiyle yaşadığı uzun süreli anlaşmazlık, tarafların uzlaşmasıyla sona erdi. Hükümet, Apple'ın yatırım taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle iPhone 16 serisinin ülkede satışını yasaklamıştı. Ancak teknoloji devinin 1 milyar dolarlık yatırım teklifini hükümetin kabul ettiği ve yasağın kalkacağı bildirildi.

Apple'ın Endonezya hükümeti ile uzun süredir devam eden mücadelesi nihayet olumlu bir sonuca ulaştı. Ekim ayında hükümet yetkilileri, teknoloji devinin ülkede daha önce söz verdiği yatırım eşiğini karşılayamadığı gerekçesiyle iPhone 16 serisinin satışını ve kullanımını yasaklamıştı.

APPLE, ENDONEZYA'YA 1 MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPACAK

Ardından kasım ayında Apple, yasaktan kurtulmak için Endonezya'ya 100 milyon dolar yatırım yapma sözü verdi ve daha sonra bu rakamı 1 milyar dolara çıkarmıştı. Ancak ocak ayında Endonezya hükümeti, Apple ülkede iPhone bileşenleri üretmeye başlamadığı sürece yasağı kaldırmayacağını duyurmuştu.

Bloomberg'in haberinde, Apple'ın Endonezya'da iPhone üretme planı halen olmamasına rağmen yine de bir anlaşmaya varıldığı bildiriliyor. Bu anlaşma Endonezya hükümeti ile Apple arasında bu hafta içinde imzalanması beklenen bir mutabakat zaptı ile resmiyet kazanacak.

AIRTAG VE DİĞER AKSESUARLARINI ÜRETECEK

Apple, iPhone'larını üretmese bile küresel AirTag üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayacak bir üretim tesisi ve diğer aksesuar türleri için ayrı bir fabrika da dahil olmak üzere ülkeye 1 milyar dolar yatırım yapacak. Ayrıca araştırma ve geliştirme alanında yerel yetenekleri eğitecek ve Endonezyalı öğrencileri kodlama gibi becerilerle donatmak için akademilere destek verecek.

Endonezya'nın 278 milyonluk büyük bir pazar olması, Apple'ın önce müzakere masasına oturmasında ve ardından taviz vermesinde önemli bir rol oynadı. Dolayısıyla teknoloji firmalarını yatırıma ikna etmek için ürünlerini yasaklama stratejisi, muhtemelen çok daha küçük ülkeler için başarılı olamayacaktır.